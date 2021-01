Elviszik a szentpáli Kőlevest a Nemzetibe

Hedrehely, Mesztegnyő, Somogyudvarhely és Várda után idén Zselicszentpál településnek adatott meg az a lehetőség, hogy megyénket képviselve részt vegyen a VI. Pajtaszínházi Találkozón a budapesti Nemzeti Színházban.

A Kőleves című népmeséből írt színdarab olvasópróbái zajlanak – jelenleg online térben – a Zselici Vadvirágok Társaság köreiben. A kilencfős – tinédzserekből álló – társaság nagy lelkesedéssel készül a bemutatóra, amelyet a járványhelyzet alakulásától függően január helyett március végén, a színházi világnapon tartanak majd a fővárosban. A falusi színjátszás hagyományait felelevenítő közösségi program, a Pajtaszínházi Találkozó a Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti Színház együttműködésében valósul meg. Karácsony Emese, a szentpáliak rendezvényszervezője már a tavalyi év közepén elhatározta, hogy a helyi fiatalokkal összefogva elindulnak a szemlén.

– A Nemzeti Művelődési Intézet egyik képzésén vettem részt, ahol mint jó gyakorlat több korábbi előadást megtekintettünk. Ekkor merült fel bennem, hogy a saját kis helyi közösségünkkel is létre tudnánk hozni hasonlót, hisz a falu rendezvényein is már többször felléptünk – mondta el a szervező. – A gimnazistákból álló fiatalok természetesen vevők voltak az ötletre, hisz ki ne szeretne a Nemzeti Színház színpadán fellépni? Nem is kellett sokat gondolkodnunk, hisz már korábban a nyugdíjasoknak eljátszottuk egyszer a Kőleves című népmesét nagy sikerrel, ezért is gondoltuk jó ötletnek, hogy bemutassuk máshol is. Kicsit kibővítettük a szöveget, maivá formáltuk. Az ifjú amatőr színjátszóknak is nagyon tetszik, hogy beleszőhetik a saját tanulságaikat is a történetbe. A szövegkönyv így folyamatosan változik, jobbnál jobb ötletek kerülnek elő – tette hozzá az ötletgazda.

A produkció sikeréhez a szakmai segítséget Tóth Géza színművész nyújtja, aki már a kezdetek óta mentorálja a somogyi színjátszó csapatokat. – Az évek során azt tapasztaltam ezekben a közösségekben, hogy az emberek rendkívül érzékenyek egymás problémáira, gondoskodóak egymás iránt, odafigyelnek a másikra, és ez nagyon fontos a mai világban, amikor egyre inkább csak „szmájlikkal” kommunikálunk. – Tavaly a mesztegnyőiekkel dolgoztam egy remek előadásban, ahol a próbafolyamatok alatt rengeteg élettörténetet megismertem, az idősek számára fontos volt, hogy megosszák mindennapi gondjaikat – mondta el Tóth Géza. Az idei csapat egy fiatal társaság, imádom őket is, lazák, és rengeteget segít az élethelyzetükön a színházi játék, a beszéd- és helyzetgyakorlatok, a koncentrációs játékok, amikkel a próbákat kezdjük. Ettől bátrabbak lesznek, könnyebben ki tudják fejezni az érzelmeiket verbálisan – avatott be Tóth Géza. – Az én dolgom az, hogy a Kőlevest, ami egyébként nem egy túl eseménydús darab, teátrálissá tegyem, hogy az élvezhető legyen. Nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát a szerepében, hisz ha nem így van, azt a közönség is egyből észreveszi, és az senkinek sem jó. Nyomot hagyni a lelkekben, ez a játék lényege, miközben jól érezzük magunkat – tette hozzá a színművész.

A nagy eseményre, a budapesti bemutatóra természetesen a színjátszókon kívül a hozzátartozók is felutazhatnak majd, és a főpróbát is a zselicszentpáli közönség tekintheti majd meg a faluban.