Érdemes letáborozni a Kultkikötőnél

Ahogy a korábbi években már természetessé vált, hatalmas az érdeklődés a Kultkikötő balatonboglári műsora iránt ezen a nyáron is.

– Azt látom, hogy a nézők most újra igazán vágynak a színházi élményre, arra, hogy együtt lélegezzenek egy színházi előadással – jegyezte meg Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító-igazgatója. – Óvatosan ugyan, de úgy tűnik, egyre többen jönnek az előadásokra.

Mint lapunknak elmondta, szombaton a Kápolna Nagyszínpadon lép fel A GRUND – vígszínházi fiúzenekar, melynek apropójából telt házra számítanak. Ám az idei szezon – vélhetően – legnagyobb balatonboglári eseménye augusztus 7-én lesz, amikor is a Budapest Bár ad koncertet a Kultkikötő tizenötödik születésnapja alkalmából. De lesz még az idei nyáron színházi ősbemutató, s még sok tartalmas gyermek és felnőtt előadás is egyaránt.

A Kultkikötő igazgatója kérdésünkre azt is elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek a koronavírus miatt az egészségügyi előírásokra, illetve a higiéniára. A Kultkikötő munkatársai megfelelő maszkban fogadják a vendégeket, s mindenkit az online jegyvásárlásra buzdítanak. Szólt arról is, hogy még az idei nyár folyamán elkészül a balatonboglári szabadtéri színpad is, ám ebben a szezonban vélhetően már nem költöznek oda. Ősztől tavaszig viszont természetesen megtöltik majd programmal a művelődési házat és az udvarát.

Nagy Viktor úgy véli: a kultúra is lehet a gazdaság motorja. Mint mondta, sokan a programokhoz igazítva foglalnak szállást, ez sok színházi előadásnál, koncertnél jól megfigyelhető.