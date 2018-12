Értékteremtő programokat visznek a vidéki könyvtárakba

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretein belül az idén is programok sokasága juthatott el a vidéki kistelepülésekre a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtáron keresztül. Több helyen is így találkozhattak először a gyerekek az élő zene varázsával.

Az idén 224 településsel volt megállapodása a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárnak, ennyi helyen biztosították a könyvtári feladatellátást – tudtuk meg Schmidtné Bakó Tünde módszertani osztályvezetőtől. Ám évről évre gyarapszik ez a szám, jövőre 227 településsel és könyvtárral lesz már szolgáltatási szerződésük. Örvendetes, hogy olykor egészen kicsi települések is becsatlakoznak, Kárában például az elmúlt években, Kaszóban pedig az idén létesült könyvtár. A megyei intézmény gondoskodik a településeken többek között a könyvtári dokumentumellátásról, rajtuk keresztül történik a könyvek, könyvtári berendezések, informatikai eszközök beszerzése. Az olvasás népszerűsítése mellett azonban a kulturális programok szervezésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

– Minden évben eljuttatunk egy ötletbörzét a kisebb könyvtárakba, amiből programokat válogathatnak – tette hozzá Virág Erzsébet rendezvényszervező. – Arra törekszünk, hogy megyei fellépőket, értékteremtő előadókat juttathassunk el a kistelepülésekre is. Így az író-olvasó találkozók mellett zenekarokat, táncegyütteseket, bohócokat, színházi produkciókat láthattak több helyütt ebben az évben. Fontosnak tartjuk, hogy mind a 224 velünk kapcsolatban álló település könyvtára részesülhessen valamilyen programból. Persze előfordul, hogy a könyvtár mellett a kistelepülések összefogása, az adott önkormányzat és egyesületek segítsége révén születhet meg egy-egy ilyen rendezvény.

A Vattacukor zenekar például nemrégiben Lullán és Szilvásszentmártonban járt, hamarosan pedig Fiadra készülnek. – Az idén nagyon sok helyre, kisebb településekre és városokba is sikerült eljutnunk a megyében a könyvtáron keresztül – mondta Kovács Tamás, a nép- és gyermekdalokat feldolgozó Vattacukor zenekar vezetője. – Összességében 20 fellépésünk volt az idén a könyvtár révén. Ez persze nagyon jó lehetőség, ismeretséget szerezhetünk a megyében. Ám nem egyszer előfordul az is, hogy csak így jut el az élő zene varázsa a kistelepüléseken lakó gyerekekig. Ez pedig különösen is fontos, úgy gondolom – tette hozzá.

Nagy a fluktuáció

Schmidtné Bakó Tünde azt is elmondta: szakmai segítséget is nyújtanak a kistelepülések könyvtárainak. Az önkormányzatok több helyütt a közfoglalkoztatás keretein belül töltik fel a könyvtárosi pozíciót, így viszont nagy a fluktuáció. A megyei könyvtár feladata az új könyvtárosok képzése is.

