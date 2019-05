Extravagáns ruhák és koncertek: megkezdődött a Rippl Feszt

Utcatárlat, festőpárbaj, tucatnyi különleges kiállítás és zenei koncertek. Megkezdődött Kaposváron a Rippl-Rónai Fesztivál. Négy napon át nagyszabású művészeti fesztivállal várják a városlakókat és a turistákat.

Tüll szárnyakkal díszített fekete kabát, film a környezetünk védelméről vagy színes, mázos kerámiák. A Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium diákjai mutatták be vizsgamunkájukat az Együd Árpád Kulturális Központban. Németh Kitti vászonra festett sárga, piros mintákat, amit szilikonnal fedett le. Szőke Klaudia pedig a túlvilág madarait, hollók, varjúk szárnyait szimbolizálta fekete ruháin tüllel.

– 38 grafikus, divat–és stílustervező, textilműves, mozgókép-és animációkészítő, dekoratőr és kerámiaműves szakos diákunk mutatta be munkáit – mondta el Surányi Péter. Az iskola igazgatója hozzátette:fontos, hogy bemutassák a kaposváriaknak tanulóik hova jutnak el 4 év alatt. Axel Roseról, Elvis Presleyről vagy Benkó Sándorról is láthattak számítógépes portré karikatúrákat az Agórában. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezte tárlatot Vén Zoltán nyitotta meg. A karikaturista Benkó Sándorról elmesélt egy tréfás történetet, mikor Ronald Reagan elnököt szerette volna megölelni, három biztonsági őr ugrott rá. Vén Zoltán tapasztalja, az utóbbi években a műfaj háttérbe szorult. A Kaposvári Egyetem KB galériájában pedig a 2001-ben Kaszti Gyula vezérletével alakult Pannon Art Line Egyesületet tíz alkotója mutatkozott be.

– Jelenleg 28 tagunk van öt megyéből. Realista, impresszionista, modern stílusban alkotunk olajjal, vegyes technikával, üveg festéssel és akvarellel – mondta el Bécs Ágnes, az egyesület elnöke. Bózsa Brigitta 2018–ban csatlakozott az egyesülethez, a mostani kiállításra egy év alatt készült képeit mutatta be.

– Belülről festek, érzéseket, gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat. A női lélek, a női energiák a misztikus dolgok érdekelnek – mondta el az alkotó. Megjegyezte: a fesztivál jó lehetőség arra, hogy a művész és az utca embere találkozhasson.