Fándly Csaba szerdán éjszaka lopni megy, Keve lesz az áldozat

Újabb izgalmas epizódhoz érkezett a Korai menyegző című film forgatása. Szombaton már egy szerda éjjeli jelenethez gyakoroltak Kaposmérőben. A Kassai-völgy egyik fedett lovardájában a világhírű lovasíjász instruálta a főszereplőt.

Szerda éjjel ugyanis már kamerák előtt, élesben kell lovat szereznie Macinak, vagyis a főszereplő Fándly Csabának. Maci egy istállóból köt majd el egy lovat, ám harcolnia is kell érte az időközben megébredt gazdával. Csabának a paripák hasa alatt kell majd a sötétben átbújni a mérges házigazda, vagyis Nyári Oszkár vasvillája elől.

– A lovak megkapják az alapkiképzést, ám egy filmhez külön be kell tanítani őket – mondta Kassai Lajos, aki korábban Matt Damont is felkészítette a Nagy fal című filmre. – Amikor ilyen feladatot kapok, általában én adok opciókat a rendezőnek, amelyekből választani tud. Most is ez történik. Ma éppen ezeket az opciókat építjük fel – mondta Kassai Lajos. – Fándly Csaba nagyon jó ember, könnyen megtalálta az összhangot Kevével és Karával, a két lóval.

– Tizedik alkalommal vagyok itt a Mesternél, nagyon hálás vagyok neki és a tanítványainak, hogy felkészítettek a forgatásra – mondta a próba végén a kaposvári Csiky Gergely Színház népszerű színművésze. – Nem csak a lovastudásomat fejlesztették: az a fegyelem és elhivatottság, amivel szenvedélyüknek, a lovasíjászatnak élnek, a felkészülés hozadékaként jövendő életemre is hatást gyakorol.

– A lovasjelenetet eddig „stúdiókörülmények között” gyakoroltuk, most azonban élő állatokkal néztük meg, milyen lesz a felvétel a két lóval – tette hozzá Fándly Csaba. – Nincs bennem félsz, Kassai Lajos lovai már hozzászoktak a hasonló körülményekhez, megállják a helyüket. Ugyanolyan megbízhatóak, mint bármelyik kollégám a színházban – nevetett. – Lovaglásban azonban van még hová fejlődni, de ennek a lovasjelenetnek nem az a célja, hogy azt mutassuk meg, mennyire jól megy nekem a lovaglás – mondta a színművész, aki szerdán éjjel Kevét köti majd el, és pattan a hátára. Fándly Csaba először fog filmben szerepelni. Egyes jelenetekhez kaszkadőrt vesz majd igénybe, hogy a forgatás zökkenőmentesen menjen. A lovagláson kívül motorostudását is csiszolnia kellett, és a film kedvéért a szakállát is megnövesztette. Turbéki B.

Fotó: L. R.