Félezer esztendős már az andocsi csoda

Andocsra, Somogy talán legkedveltebb búcsújáróhelyére a legenda szerint félezer éve, 1520-ban a szentéllyel együtt az angyalok hozták a Mária-szobrot Kalocsáról.

Ha játszadozunk a település betűivel, akkor rájövünk: könnyedén kirakható belőlük a csoda szó. Évszázadok során betegek ezrein segített a Csodatévő Szűz, akinek a mohácsi vész elől „iderepített” szobrát ma is a liturgia színe szerint, kéthetente öltöztetik.

Szalai Tamás, a templom plébánosa örömmel újságolta: már 373 ruhája van a kegytemplom Madonna szobrának, és mindig meghatódik, ha egy-egy újabb kelme érkezik. Mint megtudtam: a régóta újuló-szépülő kolostor, illetve templom körül jelenleg a kerti munkálatok folynak. A gép már „kimarkolta” a plébániakert végében lévő, több évtizede lebetonozott halastó medrét, ugyanis a régi állapotába szeretnék visszaállíttatni, hogy a környezet a harmadik évezredben is őrizze egykori, igézően szép látványát. Zajlik az orgonafelújítás is; a hangszerek királynője 17 millió 145 ezer forintból újul meg – várhatóan még az idei esztendő végére. S mivel 2020 jelentős évfordulót is rejt, hiszen az angyali csoda, a törökök elől Kalocsáról idemenekített szentély a Mária-szoborral, ötszáz esztendeje történt, a plébános szentképeket nyomtattatott 1520-2020 felirattal.

A kisméretű képen – hogy beleférjen az imakönyvekbe –, az andocsi hívek ajándékozta ruhában látható a gyermek Jézust tartó Szűz, a hátoldalon pedig a piarista paptanár, irodalomtörténész Sík Sándor Az andocsi Máriához című, egy helybeli ferences páter kérésére 1920-ban írt verse olvasható: Koldusboton, törött mankón / Jövünk búcsút járni, / Szűzmáriás magyaroknak / Kopott unokái. / Éjfél van a Duna táján. / Magyaroknak éjszakáján / Nincs más, ki virrasszon. / Baráttalan, testvértelen, / Hozzád ver a veszedelem, / Boldogságos Asszony!

A kérdésre, hogy melyik ruha áll legközelebb a szívéhez, Tamás atya azt felelte, több is akad. A legkedvesebb a rábapatonai égszínkék ruha, mert e kis falu templomában tartották keresztvíz alá. De kedves számára a Budapestről érkezett, piros-fehér-zöld szélű kelme is, amelyet Barnabás szülei küldtek, akik itt, a Mária-szobor előtt imádkoztak gyermekáldásért. Az ő kérésüket is meghallgatta Mária.