Felgördül a függöny a fonyódi Várhegyen is

Rövidített évaddal indul idén a Fonyódi Nyári Színház harmadik szezonja a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola udvarán lévő szabadtéri színpadon.

Major Róbert színházi szakember, a kezdeményezés elindítója elmondta: az augusztus elsejétől induló nyári színházi évad programját már januárban elkezdték szervezni, de a járvány miatt borult papírforma után, szinte két nap alatt sikerült újra összeállítani.

Első körben a barátait hívta egy-egy előadásra, akik természetesen elfogadták a felkérést, így augusztusban változatos műfajkínálattal várják a Fonyódra látogatókat. Tizenöt előadással készülnek, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon. Gyermekelőadások, musical, operett, kabaré gazdagítja a repertoárt, és természetesen visszatérő vendégek is várják a közönséget. Boribon története, Kisvakond és Vuk meséje csalogatja a kisebbeket, a nagyobbak az Alma együttesnek tapsolhatnak, de látható lesz a Csókos asszony operett, illetve a Nagy Gatsby show musical is. – Koltai Róbert is elfogadta meghívásunkat, egy zenés kabaré műsorral érkezik hozzánk, és vendégül látunk egy ígéretesnek tűnő amatőr társulatot is Tamásiból, az Operetta Színjátszó Csoportot – mondta Major Róbert, majd hozzátette, hogy a zenés esteket kiegészíti némi gasztronómiai kínálat is. Hisz a jazz, nem nélkülözheti a jó borokat.

Megtudtuk azt is, hogy a négyszáz fő befogadására alkalmas színház színpadfedése is megújult az elmúlt időszakban, valamint kihasználva a hely adottságait, a gyermekelőadások már a délelőtti időpontokban lesznek.

A szervező kiemelte, hogy a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolának, a Siófoki Tankerületnek valamint Fonyód Város Önkormányzatának kiemelkedő szerepe van abban, hogy az iskola udvarán a nyár folyamán ismét pezseghet az élet.