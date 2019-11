Felvidéki koreográfiát láthat a somogyi közönség

Nem mindennapi sikert értek el a szennai hagyományőrző fiatalok, ugyanis két tánccsoport és egy citerás fiú is bejutott a Duna Televízió Fölszállott a páva című műsor élő adásaiba.

A sűrű erdő közepébe röpíti el a közönséget a Zselici Dönögék koreográfiája. A Szenna környékére jellemző lépések között feltűnnek zsiványok, tündérek és boszorkányok is. Horváth Tibor és Zóka Éva koreográfusok fontosnak tartják úgy megalkotni produkcióikat, hogy azokban megjelenjenek a játékos elemek. – Ez egy pedagógia eszköz – fogalmazott Horváth Tibor, a Zselici AMI tanszakvezetője. – A táncnak és a kultúrának a tájegységi szelete később is megmarad a gyerekekben. Jobban vissza tudnak emlékezni a táncelemekre akkor, ha valamihez kötni tudják. Emellett a közönségnek is sokkal izgalmasabb az előadás, ha van benne egy kis dramaturgia. A feleségemmel igyekszünk a nézők szemével gondolkodni, és úgy összeállítani a koreográfiákat – tette hozzá.

A negyedik osztályos Dönögések mellett a zömében hatodik osztályosokból álló Ördögcérna táncosai is remekeltek az előválogatón. Czigány Tamás és Pataky Annamária csoportja a Rábaközben található, szanyi táncokkal készült a televíziós műsorra. Czigány Tamás koreográfus elmondta: igyekeztek a gyerekek szemszögéből összeállítani a produkciót. A koreográfia falusi fiatalokat mutat be, ahol megjelenik a drótostót. A messziről érkezett, titokzatos emberrel a gyerekek incselkednek, szemtelenkednek, majd a távolról érkezett idegen egyszer csak nótába kezd, a gyerekek pedig táncra perdülnek.

A szennai táncosok mellett egy ifjú zenészt, Nagy Bálintot is láthatja majd a közönség a Fölszállott a páva élő adásaiban. A nyolcadikos fiatalt Husi Gyula népzenész tanítja citerázni már nyolc éve. A zenepedagógus megkeresésünkre elmondta: büszke Bálint sikereire, akinek már vérévé vált a népzene és életcélja is az, hogy a zenéléssel foglalkozzon.

A Nyírségben is remekeltek a fiatal zselici táncosok

A Zselic Táncegyüttes nemrég Nyíregyházán mutatta meg tudását, az Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválon. A szennai táncosok több díjat kaptak a nívós megmérettetésen. Horváth Tibor, a Zselic Táncegyüttes vezetője elmondta: a versenyt egyik évben Pápán, a másikban pedig Nyíregyházán szervezik meg.

– Rangos és kemény a verseny – fogalmazott. – Öttagú, elismert zsűri pontozza a csoportokat és gyakorlatilag felnőttként kritizálják a gyerekeket. Ezen a fesztiválon bent lenni a legjobb háromban, az nem semmi, mi kaptuk a legtöbb díjat. Sikerült kiérdemelnünk a zenei különdíjat, ezt a szerkesztésért kaptuk, ebben egyébként részt vett Zalán fiam is. Megnyertük a koreográfiai különdíjat, és a Martin György Néptáncszövetség hetvenezer forintos nívódíját is elhoztuk. Nem akárkik vettek részt a versenyen, hiszen hivatásos együttesek is szerepeltek a megmérettetésen. Ők művészeti szakközépiskolások voltak, akik hetente nem egyszer próbálnak, mint mi, hanem naponta gyakorolnak – hangsúlyozta Horváth Tibor.

A felvidéki koreográfiát a somogyi közönség is láthatja majd december tizenötödikén, a megyei néptáncantológián.