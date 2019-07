Festékháború a Krisna-völgyben

Festékfelhő, szentélylátogatás, ökrös szekértúra, valamint tánc és divatbemutató színesítette az idei Krisna-völgyi búcsút. Tízezrek zarándokolnak el ezen a hétvégén Somogyvámosra, hogy részesei legyen az ünnepnek.

A Krisna-völgyi búcsú mindig felejthetetlen élmény, a maga színességével, békességével és illataival. A péntek délután különösen színes volt, hiszen a Holi ünnepet tartották. A színek fesztiváljának is nevezett program végső soron egy 5300 éves kolor party, amelyet Krisna is játszott Vrindávanban barátaival.

Somogyvámoson, a Krisna-völgyben szülők és gyerekek, barátok, szerelmespárok vettek részt a Holin. – Ez a szeretet ünnepe – mondta Fodor Kata, sajtóreferens. – Ez Indiában egy tavaszköszöntő ünnep, amikor elégetik a Holika bábut, amely más kultúrákban is a telet szimbolizálja. Amikor a Holi festéteket szórjuk, ott minden szín képvisel valamit, például a rózsaszín és a piros és a piros a szeretetet. Amikor befestjük egymást az a szeretet kifejezése, ez Indiában túl is mutat az ünnepen. Ilyenkor a különböző kasztokban élők is kapcsolatba léphetnek egymással.

Voltak, akik a Holit várták a legjobban. – A gyerekek Holi buliban vesznek részt, a lányom, az unokám és én az árnyékból nézem őket – mondta Szalai Ferencné, aki Balatonszentgyörgyről érkezett. – Évek óta minden évben eljövünk, ki nem hagynánk egyszer sem a Krisna búcsút. A hangulat miatt szeretek ide jönni, a gyönyörű szentély is tetszik, az ételek nagyon finomak.

A különleges saját termelésű alapanyagokból készült, vegetáriánus ételek valóban mással össze nem hasonlíthatóak. S egészen a távol-keletig repítik az embert ízlelőbimbóin keresztül.

– Engem az ételek érdekelnek a legjobban – árulta el Csávics Adrienn. – Én szoktam hasonló ételeket fogyasztani, de itt Somogy megyében nem nagyon van rá máshol lehetőség.

A három napos fesztiválon közel tízezren fordulnak meg, a legtöbben úgy vélik, ha egyszer ide beteszi az ember a lábát, akkor biztosan vissza fog térni.