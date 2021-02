Filmforgatáson találkozik újra a CapPuccini kórus

2020 februárjában léptek fel utoljára. Azóta próbálkoztak közös énekléssel a virtuális térben, ám nem sikerült szinkronba kerülniük egymással. A CapPuccini kórus tagjaitól sok lehetőséget elvett a Covid-helyzet, ám egy újat nyitott is.

Karácsony előtt, a Duna Tv Paritúra című műsorának kaposvári felvétele kapcsán énekeltek együtt utoljára. Már akkor is szabad téren, a Kálvária utcai kápolna udvarán gyűltek össze. Hamarosan újra felvétel teszi lehetővé, hogy együtt énekeljenek. Filmforgatáson, szereplőkként találkoznak a kaposvári CapPuccini kórus tagjai. Olt Tamás játékfilmjében énekelnek az egyik jelenetben.

– Megkaptuk a népdalt, amit meg kell tanulnunk. Mindenki otthon sajátítja el, hogy március 3-án, a forgatási napon jól menjen az ének – mesélte Szili Zoltán, a kórus vezetője, aki a húsz kórustaggal együtt, izgatott az újfajta kihívás miatt.

– Mindannyian nagyon várjuk a forgatást, amely azonfelül, hogy megteremti a találkozás lehetőségét, még énekelhetünk is – mondta a kórusvezető.

– Sajnos, egyelőre nem találkozhatunk a szabályozások miatt. Ez több szempontból is hátrányosan érinti a húsz tagú kamarakórust. A művészeti munkára és a közösségi életre is negatívan hat, bár igyekszünk tartani egymásban a lelket. E-maileket, kottákat, beéneklő gyakorlatokat küldök a kórustagoknak, hogy ezáltal a hangjukat karbantarthassák – mondta Szili Zoltán, aki szerint fontos lenne, hogy folyamatosan énekeljenek, mert akkor csiszolódna a hangjuk. Az otthoni tanulás azonban nem megy olyan könnyen, mert nehéz csendben elkülönülni gyakorlásra egy családban.

– A vírushelyzet miatt most a háttérmunka került központba. Pályázatokat nyertünk, amelyek a továbbiakban megkönnyítik majd a működésünket. Végre vásárolhattunk egy elektromos zongorát, amelyet ezentúl bármelyik fellépésünkön bevethetünk majd – mesélte Szili Zoltán, aki kamarakórusának jogtiszta kottákat is vesz, hogy mire újra belelendülhetnek a munkába, legyen miből bővíteniük a repertoárt.

– Sajnos, a járványügyi helyzet miatt félbehagytunk egy CD-felvételt is, amelyre húsz produkciót terveztünk. Eddig csupán négy készült el. Egy erdélyi projektünk is lenne a sepsiszentgyörgyi kórussal, amely 2020 májusa óta folyamatosan tolódik.

Szebb ruhákban léphetnek fel

Sok fellépésre hívták meg a CapPuccinit, valamennyi meghívásnak eleget kívánnak tenni. – Ehhez vissza kell szereznünk a szereplési rutint is, ami egyebek mellett százszázalékos koncentrálást követel. Minden műfajban szeretnénk otthonosan mozogni úgy, hogy minőségi kórusmuzsikával örvendeztethessük meg a közönségünket – mondta Szili Zoltán. A CapPuccini kórus eddig is mindig egységet mutatva lépett közönség elé. Az elegáns zöld-fekete és a lazább fekete-sárga fellépőruhák mellé most van idejük újat tervezni. A karvezető hozzátette: ez is része a háttérmunkának. Van idő most is rá, és a hölgytagoknak is kedveznek a ruhatár felfrissítésével.