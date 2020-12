Fonyódé a legszebb betlehem az olvasók szerint

Fonyód kettős győzelmével zárult az első Sonline betlehem szépségversenyünk. A szakértő zsűri ezt az alkotást ítélte a legszebbnek, de a közönségdíjas is a Balaton-parti város lett.

Hétvégére gőzerőre kapcsolatak a nevező települések és felpörgött a lájkok száma a közösségi oldalunkra feltöltött fotóknál. A győztes kétségkívül Fonyód betleheme lett, amelyet szakértő zsűrink is a legjobbnak ítélt ízlésessége és harmonikus kinézete miatt.

Íme a 2020-as I. Sonline betlehem szépségverseny résztvevői! 🙏 Szavazzatok a nektek legjobban teszőre, hogy elnyerje a… Posted by Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja on Thursday, December 17, 2020

Másodikként végzett a közönségszavazásban Osztopán, s harmadik helyezést érte el Mosdós a közönségszavazatok tekintetében.

Nagyon sokan voksoltak, s szerencsére nevezőink is akadtak szép számmal. Sőt olyan település is volt, aki most kimaradt a versenyből. Egyet ígérhetünk azoknak, akik most lemaradtak a lehetőségről: a betlehem szépségverseny sikerét látva már biztos, hogy jövőre is meghirdetjük.

A nyertes díja – ahogy ígértük – megjelenési lehetőség a Sonline-on a nyertes betlehemmel, amelyet még karácsony előtt közölni fogunk!

Gratulálunk mindenkinek!