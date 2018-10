Fotóművészeti különlegességek láthatók az Agorában

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) huszonöt éves jubileumi fesztiváljának keretein belül érkezett a somogyi megyeszékhelyre az a kiállítás, amely a Fotóművészeti Kollégium által támogatott fotóművészek munkájából mutat be egy nagyobb lélegzetvételű, kifejezetten színes és tartalmas válogatást.

Az Együd Árpád Művelődési Központ második emeleti kiállítóterében megrendezett tárlatot Haris László fotóművész ajánlotta az érdeklődök figyelmébe kedden este.

Haris László kiemelte, hogy kiállításon résztvevő – NKA által támogatott – közel harminc alkotó közt Kossuth-díjjal elismert művészek mellett a fiatalabb generáció is képviselteti magát. Ennek köszönhetően a tárlat anyagába beválogatott képek témaválasztása, látványvilága is rendkívül sokszínű, amelyre a kiállítás rendezői is különös figyelmet fordítottak, így a szemlélő mintegy labirintusban sétálva tekintheti meg a fotókat, melyek közt a szociofotó, a kísérleti fotográfia egyes példányai is megtalálhatók, és egészen távoli tájak csodái is lencsevégre kerültek. A fotóművészet nagyjai közül a többek közt Gáti György, Féner Tamás, Vékás Magdolna, Herendi Péter egy-egy munkái is láthatók Kaposváron.

– Örvendetes, hogy a Budapest központú fesztiválnak huszonöt vidéki város is helyet ad, amelyek közt határon túli magyar települések is vannak. Ennek köszönhetően tudjuk szélesebb körben megismertetni az NKA rendkívül színes palettájú negyedévszázados tevékenységét – fűzte hozzá Haris László. A fotóművészet kiválóságainak munkái október 20-ig láthatók az Agora második emeletén.

