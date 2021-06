Godzilla is feltűnik a Csiky Furcsa párjában

A film bemutatása után fél évszázaddal a kaposvári színpadon csetlik-botlik Neil Simon Furcsa párja.

Ezt ne hagyja ki! A választókkal fizetteti meg a baloldal a parlamenti bohóckodást

Olt Tamás állította színpadra a nagy sikerű vígjátékot, két elvált férfi kényszerű együttélésének történetét.

A filmvásznon Walter Matthau és Jack Lemmon alakították a furcsa párt, és a kaposvári teátrumban is a legnagyobb kedvenceket láthatjuk a főbb és a mellékszerepekben is: Hüse Csaba és Sarkadi Kiss János furcsa párosa mellett Nyári Oszkár, Szalma Tamás, Fándly Csaba, Mohácsi Norbert alakítják a „férfibarlangban” péntek esténként pókerezni összegyűlő társaságot. — Kaposváron hagyomány, hogy a kis szerepekben is nagy színészeket láthatunk. Igyekszünk olyan darabokat játszani, amelyek illenek a társulathoz, és a Furcsa pár pontosan ilyen – mondta Olt Tamás, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a színpadon a film díszletében jelenjen meg a történet, ám az is elvárás volt, hogy a történet fiatalos lendülettel, a mai kor ritmusának megfelelően peregjen.

– Nem akartunk eltérni az eredeti műtől, még a zenén sem változtattunk – mondta Olt Tamás. – Nem állt szándékunkban túlmodernkedni az előadást. A szövegekhez, a viccekhez azonban hozzányúltunk és a fülbemászó slágerek mellett komolyzenét is becsempésztünk. A pedantériájáról elhíresült Félix – Tom és Jerry-s pizsamában előadott – operaáriáját tátott szájjal hallgatják a nézőtéren.

Hüse Csaba a főpróba szünetében elmondta: gyerekkorában látta a filmet, bizonyos jeleneteket megnézett most is. – Én csak akkor néztem meg a filmet, amikor túl voltunk már a próbafolyamaton – mondta a másik főhőst, az elvált, mindenben a szabadságra törekvő Oscart alakító Sarkadi Kiss János, aki civilben híres a rendszeretetéről.

– Bevallom, rendmániás vagyok a hétköznapokban, úgyhogy Csabi most görbe tükröt tart nekem a színpadon. Fejben átélhetem, hogy mit érezhet a feleségem – mondta Sarkadi Kiss János.



A főszereplő páros korábban is egy filmadaptáció kapcsán aratott nagy sikert a kaposvári közönség előtt. – Már az a munka is nagy koncentrációt igényelt tőlünk, most is nagy figyelmet igényelnek a dialógusok — mondta Sarkadi Kiss János. – A király beszéde inkább drámai mondandót jelez, ezúttal azonban nevettetni szeretnénk.

New York és az égbolt a lélek tükre

A filmben nem volt erkély, a kaposvári előadásban viszont helyet kapott, s különleges játékra ad lehetőséget az erkély, amelyről New Yorkot látjuk, s különlegessége, hogy a színpadon éppen alakuló lelkiállapotokat tükrözi. Felhők gyűlnek az égen, ha borús a hangulat, zuhog az eső, ha a főszereplő sír. Feltűnik a Batmant hívó reflektorfény, s Godzilla városrombolása is a megfelelő pillanatban. Érdemes tehát az erkélyre is oda-oda pillantani, mert ami „bent van, az van kint is”, ahogy a keleti filozófia tartja.

Fotók: Memlaur Imre