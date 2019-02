Gyerekeknek szólt a zene a Roxínház koncertjén

Igazi buli hangulatot varázsolt az EleveN gyerekzenekar a Roxínházban. Egy új kezdeményezésnek köszönhetően koncertezett a kaposvári együttes a színházban.

A Roxínház társulata által bemutatott bérletes előadások mellett olyan kaposvári együttesek műsorai is színesítik a palettát, akik kifejezetten a gyerekeket foglalkoztató témákat és érzelmeket feldolgozva teremtenek hangulatot.

– Kísérleti jelleggel indítottuk a koncert jellegű műsorainkat, amelyek amellett, hogy szórakoztatóak, rendkívül interaktívak. Itt a gyermekek felállhatnak, mozoghatnak, énekelhetnek is – nem mint egy szokványos színházi előadáson – mondta Szabolcsi János a Roxínház vezetője.

– A zene minden előadásunkban nagyon fontos szerepet kap, többször is tapasztaltuk már, hogy a közönség legszívesebben felállna és velünk táncolna. A zenét szertő és értő közönség kedvére hoztuk létre a koncert jellegű produkciókat vendégelőadások formájában. Korábban a Kultúrtalálka zenekar, most pedig az Eleven együttes lépett fel a színpadon. Két teltházas előadáson vagyunk túl, akinek célközönsége az óvodás-iskolás korosztály volt – folytatta a szervező.

Az EleveN gyerekzenekar alig két éve alakult, de dalaikat már slágerként fújják a kicsik. Nem véletlen, hiszen fülbemászó dallamaik, vidám szövegeik könnyen megjegyezhetőek. A négytagú együttes vezetője, Kollár András ének- zene szakos pedagógus többnyire maga írja és hangszereli a dalokat. Tanítványai sok esetben közreműködnek a dal véglegesítésében.

–Munkámból következően jól ismerem az adott korosztályt foglalkozó témákat, mindamellett, hogy tanító célzatú dalaink is vannak. Ilyenek az egészséges életmódra, a közlekedési szabályokra, vagy a helyes emberi értékek betartására irányulóan, és természetesen a zene szeretetére – mondta a zenekar vezetője.

Interaktív koncertjeiken sokszor megmozgatják még a szülőket, padagógusokat is. Témáik jól illeszkednek egy-egy jeles naphoz is, és természetesen a jól ismert gyerekdalokat is megszólaltatják attól függően milyen aktuális téma köré szerveződik a koncertjük. Zenei stílusuk is változatos, a pop mellett a country, a swing, a kubai salsa egyedi hangzásvilága is felfedezhető.- A gyermekek visszajelzése nagyon fontos, örülünk, ha velünk fújják a refrént, még azok a gyerekek is, akik egyébként nem szeretnek énekelni. Hisz egy koncerten könnyebben feloldódnak, és szinte maguk sem veszik észre, hogy dalolnak.