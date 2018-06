Gyerekműsorral tért vissza a Kaposvárról eltűnt előadóművész

Tíz éven keresztül elképzelhetetlen volt városi rendezvény a jelenléte nélkül Kaposváron. Ilyenkor gyakran egy szál gitárral énekelt a város terein, többnyire saját szerzeményeit adta elő, amelyeket a megemlékezésekhez írt.

Szilas Miklós azóta megjárta Budapestet, a Nemzetit, színészként és zenészként lépett fel különböző produkciókban, de gyerekeknek szóló színdarabhoz is írt zenét. A napokban ismét Kaposváron zenélt, gyerekeknek

– Pécsen élek öt éve. Ott sikerült úgymond letisztulni a harmincas éveim közepén – mondta. – Magam írom interaktív gyermekműsoraim szövegét és zenéjét. Az első fellépés kapcsán szerzett pozitív élmény tudatosította bennem, hogy ez az én közegem. Szerencsés vagyok, hogy a saját magam főnöke lehetek, ám nekem is ott a kontroll: a gyerekek – mondta a kaposváriak által csak Mica néven szólított fiatalember.

– A legjobb közönség a közösség, amikor nincs jelen a szülő. A gyerekek viselkedése kiszámíthatatlan, de egy idő után rájön az ember, hogy milyen típusok vannak közöttük: félénkek, kamaszok, akiknek már ciki részt venni a műsorban, és vannak a bulizók, akik viszont a legjobb közönség. Az aktuális helyzethez kell igazodnom. Persze vannak extrém helyzetek. Minden csapatban van egy eleven főkolompos. Őt szoktam kiragadni és fontos feladatokkal ellátni, hogy jó irányba terelődjenek az energiái. Akkor működik jól a dolog, ha benne van a közönség. Akkor akár egy óra is lehet a műsoridő – mondta Szilas Miklós. – A műsor alkalmazkodik a kalendáriumhoz, a jeles napokhoz. Vannak egyszemélyes színházi előadásaim, amelyekben balatoni legendákat elevenítek fel, mostanság pedig a baranyai legendákat igyekszem feldolgozni.

– A hagyománytiszteletet nem szabad kihagyni. Nem vagyok óvónéni és népzenész sem, az én szerepem a modern hangzást belevarázsolni a régi dalokba. A mai gyerekekről nem szabad azt gondolni, mint amikor az én generációm volt óvodás. A mostani gyerekek például tudják kezelni a mobiltelefont… én megmutatom nekik, hogyan kell helyesen használni: van rajta egy kikapcsológomb, azt megnyomjuk, és félre tesszük… – nevetett az előadóművész.

– Ugyanakkor azt érzem, a gyerekműsorokat ki kell venni a skanzenből, az újdonságra kell jobban koncentrálni.

Játék nagyoknak

Egy-egy gyerekműsor kapcsán a szülők is kapnak egy kultúrdózist, ám Szilas Miklós kifejezetten felnőtteknek is tart verses-zenés esteket. Most a középiskolás korosztályt igyekszik megcélozni, Ősszel pécsi fiatalokkal lép fel Kaposváron, akik a slam poetry műfajával igyekeznek majd Miklós segítői lenni ebben a küldetésben.