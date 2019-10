Hangfelvétel is készült a katonadalokról

A somogyi hősöknek kívánt emléket állítani a nyugdíjas szövetség, régen elfeledett katonadalok is felcsendültek a taszári találkozón.

Hetedik alkalommal rendezett katonadalos találkozót Taszáron a megyei nyugdíjas szövetség, amely a szépkorúak hónapja programsorozatának első felvonása is volt egyben.

Stikel János elnök, a műfaj elindítója köszöntőjében kiemelte: az esemény civil szervezésben még ma is egyedülálló az országban, míg Pataki Sándor akkori polgármester arról beszélt, hogy a rendezvény helyszínén egykoron állománygyűléseket tartottak a katonák. A közelmúltban lezajlott találkozón közel négyszáz szépkorú vett részt, a huszonnégy műsorszámban pedig a kuruc kortól a szabadságharcon át a két világháborúig a legszebb katonanóták csendültek fel.

A dalok nem csupán a háborúkban érintettek érzelmi állapotáról szóltak, de a harcokhoz való hozzáállásukat is tükrözték: idegen érdekekért senki sem akarta a vérét ontani, de a hazáért küzdeni és életüket áldozni, még ha az otthoniak számára az végtelen szomorúságot is okozott, a legszentebb kötelességnek tartották. A katonák megénekelték a dicső győzelmeket, de a bukás miatti fájdalmukat sem hallgatták el.

– Bár a kórusokat nem mindenütt szakember készítette fel, a többségük mégis magas szinten közvetítette ezeket az érzelmeket – állapította meg Kerekesné Pytel Anna karnagy. Stikel János az értékelésében kiemelte: a találkozókkal a szövetség emléket is kíván állítani a hősöknek, mint ahogy a katonadalok megszólaltatásával a szépkorúak is méltóképpen tisztelegnek az áldozatok előtt. – Taszáron hangfelvétel is készült az elhangzott száztíz, köztük még az általunk sem ismert katonanótákról – avatott be az elnök, aki egyúttal köszönet mondott a helyi önkormányzatnak, külön Pataki Sándornak az önzetlen segítségért. Végül a lebonyolításokban végzett kiemelkedő munkájáért „A szövetség dísztagja” elismerő oklevelet adott át Utasiné Kenderák Tímea óvodavezetőnek és Patakfalvi József somodori vállalkozónak, aki mások mellett a taszári rendezvényt is támogatta.