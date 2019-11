Három évtizede belógott a Csiky csupasz falai közé

Újra Kaposváron próbál Koltai Róbert. Zenés vígjátékban tér vissza; a Van aki forrón szereti-t Verebes István rendezi.

– Másodszor fordul elő, hogy teljesen felújított színházban játszik. Ráadásul ugyanaz az épület.

– 1968-ban, az összeomlóban lévő épületben játszó Csiky Gergely Színházban kezdtem a pályámat. Tizenkilenc évig játszottam a „roskatag házban”. Az akkori újjáépítés közben összebarátkoztam az éjjeliőrrel, így néha belopódzhattam megnézni, hol tart a munka. Az újjáépített színházat 1987-ben, Nyikolaj Erdman, Az öngyilkos című darabjával nyitottuk meg, amelynek címszerepét én alakítottam.

– 1987-ben Az öngyilkos elnyerte a kritikusok díját és ugyanebben az évben az országos színházi fesztiválon az év előadása lett. Ascher Tamás a legjobb rendező, Koltai Róbert a legjobb férfi főszereplő, Kulka János a legjobb epizódszereplő volt. Nem mindennapi névsor…

– Olyan előadások futottak, amelyekről később már az egész ország beszélt. A hazaiak mellett külföldi sikereknek is örülhettünk. Felfigyelt ránk a tévé, és sok filmrendező. Jöttek a filmszerepek, egyre többet írtak rólunk. Vannak, akik az akkori társulatból a mai napig is erősségei a Csikynek, mint Hunyadkürty György, Tóth Géza, hogy csak néhányukat említsem. Sajnos, jó néhányan nincsenek az élők sorában az akkori fiatal, nagyszerű csapatból mint Vajda László, vagy Kiss István, Helyey László, Rajhona Ádám, rájuk fájó szívvel emlékezem.

– Koltai Róbert nevét akkoriban a kaposvári színházzal együtt emlegették, ám jelenléte nem volt végig folyamatos a társulatban, egyszer elszerződött. Mi volt ennek az oka?

– Valóban elszerződtem Pécsre, mert volt egy olyan pillanat, hogy a kaposvári színházat egy „pártelvtárs” vezette. Zsámbéki Gábor, az akkori főrendező javasolta, hogy szerződjünk el. Pécsre hívtak, és én elmentem. Kaposváron közben igazgatócsere történt. A kiváló szegedi főrendező, Komor István lett az igazgató, Zsámbéki Gábor pedig a főrendező. Időközben megszületett a fiam is, így minden amellett szólt, hogy visszaszerződjek, mert minden Kaposvárhoz kötött. Egyre vonzóbb lett itt játszani, Komor István halála után Zsámbéki Gábor lett az igazgató, majd jött Babarczy László. A színészek között Molnár Piroska, Básti Juli, Jordán Tamás, Lázár Kati, Bezerédi Zoltán, Eperjes Károly, Máté Gábor is erősítették a társulatot. Lukáts Andorral, Tímár Évával, Spindler Bélával rengeteg paródiát találtunk ki. Spindler óriási színész volt, sajnálom, hogy már nincs közöttünk, ugyanakkor örülök, hogy el tudtam búcsúzni tőle idén májusban.

– Mi vitte el mégis Kaposvárról?

– Elkészült a Sose halunk meg, és húsz év kaposvári színészlét után szerettem volna elkísérni a filmem közönségtalálkozókra, hogy lássam, minként fogadja a nagyközönség. Ezt a szándékot azonban nem támogatták az akkori vezetőim, pedig csupán annyit kértem, hadd maradjak ki egyetlen színdarabból. Nem járultak hozzá, s ekkor felmondtam. Akkor még nem is sejtettem, hogy a filmmel nemcsak a Magyarországot és Európát, hanem a világot is bejárom. Jó döntés volt, hogy eljöttem, mert egyébként nem született volna meg a többi nyolc film. S dolgozhattam különböző színházakban is.

– Nemcsak játszik, rendez is. Honnan ered ez az irányultsága?

– A rendezés nem volt idegen a számomra, mert már a Csikyben, Babarczy László megkínált a lehetőséggel. Így rendezhettem a hetvenes évek elején a Szegény Dániel című krimikomédiát olyan nevekkel, mint Jordán Tamás, Lázár Kati, Máté Gábor. Ők ma mindannyian Kossuth-díjasok.

– Hogy érintette, hogy az egykori kollégái közül szinte mindenki megkapta már, de ön kilenc film és rengeteg óriási színházi alakítások tucatjai ellenére, még a mai napig nem örülhet ennek az elismerésnek?

– Nem kell engem sajnálni, Jászai-díjas érdemes művész vagyok, a Magyar Köztársaság Középkeresztjét is megkaptam, többször elnyertem a filmkritikusok díját… Az valóban elgondolkodtató, hogy itt megállt a díjeső, de azzal vigasztalom magam, hogy a szeretetet és az elismerést a közönség adja, a díjakat a politika. Másoknak elég egy film is a Kossuth-díjhoz, nekem, ennyi színdarab és film után nem… Pedig a kilencből négy olyan film született, amiből elég, ha csak egyet hagy valaki maga után. A Sose halunk meg, a Szamba, a Csocsó, és Világszám ilyenek, Az csak ráadás, hogy A miniszter félrelép a mai napig a legnagyobb nézőszámmal minden nézőcsúcsot tart jelenleg is. A legnagyobb elismerés azonban az a szeretet ami körülvesz, bárhová megyek az országban.

– A kaposvári díszévadban lép színpadra. Benézett most is az építkezésre?

– Jártam arra, de nagyon el volt barikádozva, nem lehetett csak úgy nézelődni…

Nem engedték el a közönségtalálkozóra, ezért intett búcsút Kaposvárnak

Jövés-menés a színész élete

Katona József Színház, József Attila Színház, Köŕúti Színház, Zenthe Ferenc Színház. Csupán néhány teátrum, ahol játszik Koltai Róbert, de a somogyi közönségnek örökké kaposvári színész marad. Amióta elment szabadúszóként dolgozik, s állítja, nem bánta meg. Persze nem egyszerű feladat ennyi fellépést összeegyeztetni. – Jövés-menés az életem, amelyben a logisztika fontos szerepet játszik. Előfordul, hogy néhány nap alatt keresztbe-hosszába végig utazom az országot csakis azok miatt az előadások miatt, amelyekben játszom – mondta a színészlegenda.