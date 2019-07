Hazataláltak az alkotók: testképek a pajtában, irtókapa a kisszobában

Harminc alkotó öt helyszínen mutatta be munkáit Szilvásszentmártonban. Változatos technikákat vonultattak fel: természetfotókkal, tájképekkel, térinstallációkkal töltötték meg a pajtákat, kiskonyhákat és a falu fontos közintézményeit.

A tárlatok különlegességét az adta, hogy a művészek maguk választották ki a helyszínt, ahol úgy gondolták, igazán életre kelhetnek az alkotásaik. Tóth György várdai alkotó munkái a Rippl, illetve Bogart fesztiválok után a szilvásszentmártoni helyszínhez is kiválóan illeszkedtek. A Variációk irtókapára című tárlat a használati tárgyak átértelmezésével hoz létre életképeket, műalkotásokat.

Laki-Lukács Dóra festményei különleges hangulatot teremtettek a pajtában. A csurgatásos, folytatásos festői eljárással létrehozott akrilfestmények élénk színvilágukkal vonzották a tekintetet.

Az amatőr alkotók az egyik legkiválóbb panorámájú helyen mutatkoztak be a tőlük megszokott munkákkal. Adelmann Gusztáv rézkarcaival, Károlyné Duics Györgyi és Soós Tibor olajfestményeivel jelentkezett. – Örvendetes, hogy végre kiszabadulhat a betonrengetegből a művészet – mondta Ficzere Mátyás keramikus, népi iparművész. – Ez a tárlat nem csupán egy egyszerű kiállítás, hanem olyan mester és tanítvány kapcsolatokról mesél, ami kevés van az országban – folytatta.

Bene János festőművész tanítványai ma már képző- és iparművészek. Továbbadják azt a szellemi örökséget, amit tőle kaptak, és ez nagyon fontos – hangsúlyozta. A kaposvári Szín-Folt galéria a gyűjteményének válogatott darabjai mellett Szabó Károly bársonykartonra készült pasztellképeit állította ki. Itt kapott helyet a tavaly elkészült nagyméretű triptichon is, a szilvásszentmártoni panorámakép Lőrincz L. László portréjával.

Fecsó Andrea képzőművész idén is arra biztatta a látogatókat, hogy bátran fessenek bele a képbe, ami ezúttal buborékformában ábrázolja az egyes helyszíneket. – Jelentkező volt bőven a festésre, az előbb a környékbeli dalkör tagjai vették kezelésbe a vásznat – mondta. – Itt mindenki kifejezheti önmagát, kipróbálhatja a feszített vászonra való festést is, s a festés kiváló stresszoldó folyamat is – folytatta az alkotó, aki a szemközti pajtában M. Bakos Natáliával állított ki. A szilvásszentmártoni panoráma a fotósokat is magával ragadta, Németh Csilla kaposszerdahelyi és Kis-Bankné Kondákor Marianna hozta el képeit a zselici faluba.