Honismereti táborral indult a mesztegnyői nyár

Benépesült a mesztegnyői faluház udvara. Helyi és környékbeli fiatalok honismereti táborával indult a szezon, de több néptánccsoport is érkezik a nyár folyamán egy-egy hétre a hagyományaira büszke somogyi kis faluba. A Kárpát-medencei baráti találkozót a klasszikus formától eltérően, de megtartják.

– Csordultig töltötték újra a lelkemet a gyermekek szeretettel, és mindenki, aki a táborhoz egy kicsikét is hozzátett valamit – mondta el Kövesdiné Panyi Antónia, aki folytatja Kövesdi Tiborné tevékenységét. Húsz éve minden nyáron hívja és várja a fiatalokat Mesztegnyőre a környékből és a határokon túlról is. Az első turnusban harminc gyermek töltött egy hetet a faluházban, akik közt balatonlellei, kéthelyi, de budapesti fiatalok is voltak.

– Rengeteg élménnyel, új barátságokkal, számos tapasztalattal, sok kedves, apró kézműves emlékkel gazdagodott a csapat az öt nap alatt, mert ez a tábor nem csak arról szól, hogy a helyi hagyományainkat megismerjék a gyerekek, hanem hogy érezzék, jó ide visszajönni, tartozni valahova – folytatta a faluház vezetője. – Nem csak a táborhelyszínen tevékenykedtünk, hanem például átmentünk a templomba is, ahol a barokk építészet csodáira irányítottuk a gyermekek figyelmét, és kirándultunk a Búsvári kilátóhoz is, ahol Szegvári Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa kalauzolt bennünket. Az íjászkodás Galambos Feri atyával soha nem maradhat el, s rengeteg kézműves munka készült az ügyes, apró kezek között, amiből aztán kiállítást készítettünk a szülőknek.

Megtudtuk, hogy a honismereti tábor után a helyi, valamint a balatonlellei néptáncosok töltenek el egy-egy hetet a helyszínen, valamint a pécsi Misina táncegyüttes négy csoportját is vendégül látja a faluház közössége. Érdeklődésünkre, hogy a nagyszabású Kárpát-medencei baráti találkozót megtartják-e, a faluház vezetője annyit mondott: egy hosszú hétvége erejéig meghívták azoknak a településeknek a vezetőit, civil szervezetek tagjait, akik eddig is minden évben ott voltak Mesztegnyőn, de sajnos a fiatalabb korosztály tagjai most a vírushelyzet miatt nem jöhetnek.

Programsorozattal ünneplik, hogy hatvan éves az egyesület

– Készülünk egy nagyszabású eseményre, hisz a Honismereti és Természetvédő Egyesületünk idén lesz 60 éves – tette hozzá Kövesdiné Panyi Antónia. – Száznál is több vendéget várunk a programsorozatra, mindenkit, aki valaha kapcsolatba került az egyesülettel. A korlátozások idején is dolgoztunk, hisz amire máskor nem volt időnk, most pótoltuk. Kollégáimmal és a Marcali Múzeum munkatársaival közösen a néprajzi gyűjtemény restaurálását és leltározását kezdtük el, és a helytörténeti gyűjtemény megújulva, felújított helyszínen várja a látogatókat a Magyar Falu Program egyik sikeres pályázatának köszönhetően