Imád nő lenni, de a kettős gyilkos Raszkolnyikov szerepére vágyik

Zsíros Linda igazi átváltozóművész. Nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is. A kiskölyöktől a naiv lánykán keresztül a dögös, csábító nőig minden benne lakozik. Sőt, akár férfi szerepre is kapható lenne. Nem véletlenül lopta be magát a kaposvári közönség szívébe. Pénteken a Karzat Baráti Kör díját vehette át a rajongóktól.

Zsíros Linda kamaszlányként igen népszerű volt a fiúk körében. S ez nem csupán nőiességének volt köszönhető.

– Focista akartam lenni: hat éves koromtól tizenegy éven át rúgtam a bőrt – mondta. – A középiskolai bajnokságokon sok fiúcsapattal találkoztunk. Persze, hogy kaptam a bókokat, mert nemcsak futottam a labda után, hanem kezelni is tudtam. Vagányan dekáztam, manapság azonban csak akkor „labdázom”, ha egy színdarab megköveteli – mesélt egykori szenvedélyéről a színésznő, aki egy osztálytársának köszönheti, hogy színpad közelbe került.

– Táncos szeretett volna lenni az osztálytársam, ezért a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba felvételizett, amely híres a drámapedagógia tagozatáról – emlékezett vissza a kezdetekre. – Elkísértem, és barátságosnak tűnt a suli, jobban vonzott, mint bármi más. Az irodalom és a nyelvtan korábban is érdekelt, szavalóversenyekre is küldtek néha. Talán a tanáraim már akkor meglátták bennem, amit én még nem tudtam. A szentesi iskola építette fel bennem azt, hogy máshol is jól szerepelhetek az életben, nem csak a focipályán. Tizenhat évesen voltam először színházban. Egy kicsi, kétezer fős faluból származom, ahol valljuk be, nem a színészet volt a legnépszerűbb szakma.

A sors úgy hozta, hogy első próbálkozásai nem jártak sikerrel a Színház és Filmművészeti Egyetem színész szakjára, de nem keseredett el.

– A felvételin azt éreztem, hiányzik valami, nem ez az teljesen, amit csinálni szeretnék. Aztán két év múlva felvettek színházrendező-fizikai színházi koreográfus szakra, s utólag örülök, hogy így történt – mondta Zsíros Linda, akinek ezért nem kellett letennie a mozgás öröméről, mert tánccal és koreográfiával foglalkozhatott.

– A szöveget megelőzheti, alátámaszthatja a mozgás, vagy akár kiválthatja a koreográfia, testileg is lényeges beleállni egy szerepbe, sokat tehetünk mozgással a karakter megformálásáért – magyarázta a színművész, aki olyan feladatokkal birkózott meg eddig, amelyekre úgymond felkapja a fejét a színházi szakma. Ő játszotta például Osvárt Andrea fiatalkori énjét a Megdönteni Hajnal Tímeát című filmben, és testdublőre is volt a színésznőnek a Yes című kisfilmben. Az HBO Aranyélet című sorozatához is kifejezetten őt kérték fel egy szerepre, mert alapfeltétel volt, hogy a karaktert alakító színésznő jól bánjon a testével. Zsíros Linda tudatosan mindig igyekszik mozgással is rásegíteni a karakter megformálására. Negyedéves egyetemista volt, amikor osztályfőnöke javaslatára a Vígszínház legendás Popfesztivál 40! című előadásába bekerült.

– Megszerették a munkámat és marasztaltak, táncművészként ott töltöttem néhány évet, közben kaptam más felkéréseket is – mondta a színművésznő, akinek életét a Budapest Noir forgatása egy új irányba terelte.

– Rátóti Zoltánnal, a Csiky akkori igazgatójával dolgoztunk együtt. Bevallom, azt sem tudtam, kicsoda, de feltűnt, hogy figyel engem. Aztán odalépett hozzám, és megkérdezte, ki vagyok. Éppen a szerződtetések időszaka zajlott, átadott egy példányt, hogy olvassam el. Ez volt életem első társulati szerződése. Végül úgy alakult, hogy már nem ő volt a direktor, amikor a Csikyhez kerültem 2017–ben – mesélte a társulathoz kerüléséről.

– Kaposváron sosem dolgoztam azelőtt, ám a legendás társulat híre hozzám is elért, megtiszteltetésnek vettem, hogy ahol egykor Lukáts Andor – az egyik egyetemi osztályfőnököm – játszott, most én is felléphetek – mondta Zsíros Linda, aki a kis szerepekből is igyekszik a legnagyobbat kihozni.

– Folyamatosan igyekszem fejlődni, az önfejlesztés hozzátartozik a mindennapjaimhoz. Egy húsz másodperces alakítás ugyanolyan fontos lehet, mint egy főszerep. Előfordult már, hogy nem értettem, miért én kaptam bizonyos szerepet, ám utólag, amikor a szerep mélységeibe belementem, mindig megértettem, mire tanít. A magánéletben sem vagyok kevesebb, mint a színpadon. Szeretek jógázni, de ugyanakkor százhetven fokon is égni: szeretem a boldogságot és a szomorúságot is megélni, amihez tökéletes otthont nyújt a színpad – árulta el.

– Természetesen, mint mindenkinek, nekem is van szerepálmom, ám az enyém elég különleges. Az egyetem első évében kötelező nyári olvasmány volt Dosztojevszkijtól a Bűn és bűnhődés, ami a maga hatszáz oldalával első pillantásra nem tűnt annyira vonzónak. Alig tudtam letenni, három nap alatt elolvastam. Nagyon megfogott a főszereplő, Raszkolnyikov személyisége. Azóta láttam színpadon… ami abban a szerepben van, az a hajszoltság, az intenzitás, a főhőst alakító színész két órán át rohant a lelkiismerete elől, hogy mentse mindenét, száz helyett százhetven százalékos teljesítményt nyújtott. Imádok nő lenni, nagyokat énekelni és tudom, furán hangzik nőként, de erre a szerepre vágyom, úgy érzem világmegváltó lenne – árulta el Zsíros Linda, aki úgy érzi, a számtalan énje közül még egy férfit is elő tudna venni erre az áhított feladatra.

Az utazás és a testmozgás kapcsolja ki

Zsíros Linda már alig várja, hogy repülőre ülhessen, mert az igazi kikapcsolódást az utazás jelenti számára.

– Az utazás feltölt, emiatt szeretem. Jó, amikor a saját anyanyelvemtől elszakadva kommunikálhatok egy másik országban – mondta.

– Gyermekkoromban sajnos kimaradt az életemből a Balaton. Most, hogy ilyen közel van, csak beülők az autóba, és szívesen elmegyek a Balatonhoz, mert vezetni is szeretek, közben pedig énekelek – árulta el Zsíros Linda, aki még wakeboardozni is megtanult.

A Csiky színművésze figyel a részletekre, az egy évvel ezelőtti karantén idején egy koreográfia oktatással rukkolt elő a világhálón, amelyet bárki megtanulhatott.