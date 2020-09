Interaktív előadásokkal inspirálják az új színészgenerációt

Ősszel is folytatódik megyénkben a 2020 tavaszán útjára indult képzés a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében.

A képzés célja, hogy a pedagógusoknak és a színházat szerető közönségszervezőknek útmutatást nyújtson abban, hogyan válasszák ki a célcsoport igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadóművészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel. Kovácsné Lovász Henrietta, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy megyei Igazgatóságának vezetője elmondta, tavasszal több mint hatvan résztvevővel indult színháziskolai képzés részben online, de a program népszerűségének köszönhetően ősztől már több megyei helyszínen is várják a jelentkezőket, így Kaposváron, Balatonlellén és Siófokon.

A program szorosan kapcsolódik a 2019-ben útjára indult Lázár Ervin Programhoz, melynek keretében az általános iskolások térítésmentesen eljuthatnak színházi, illetve cirkuszi előadásokra. A színháziskola-képzés keretében a résztvevőknek tapasztalattal rendelkező drámapedagógusok és előadóművészek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozásában, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésében.

A kaposvári képzési helyszínen Gombos Péter, az Osztály vigyázz! című nagysikerű tantermi dráma szerzője elmondta, hogy a középiskolás korosztályt célzó előadások hiánypótlóak, hiszen ez az a csoport, akik hiányoznak a színházak nézőtereiről, ám meglátása szerint célzottan nekik szóló előadásokkal vissza lehet csalogatni őket a színházba. Megtudtuk, hogy az úgynevezett tantermi színjátszás kiválóan működik egy-egy közösségben, hiszen a diákságot érintő problémákat ragadja meg és dolgozza fel színházi eszközökkel. Ezeknek az előadásoknak a lényege, hogy a nézők is aktív részesei lehetnek a színdarabnak, időnként befolyásolhatják az történet kimenetelét, és az előadás végén az alkotókkal, színészekkel, drámapedagógusokkal együtt értelmezik a látottakat. Megtudtuk továbbá, hogy a színháziskolai képzés részét képezi a Fővárosi Nagycirkusz egyik előadásának megtekintése és elemzése is, amelyre a Lázár Ervin Programban résztvevő általános iskolások is meghívást kapnak.