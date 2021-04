Ismét küszöbkönyvtár csillapítja a kaposváriak könyvéhségét

Újranyitott a küszöbkönyvtár Kaposváron. A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár könyvtárosa a bejáratnál fogadja az olvasókat, a könyvrendeléseiket online vagy telefonon adhatják le. Minden tagjukat időpontra hívják, hogy elkerüljék a torlódást.

Könyvekkel a hóna alatt érkezett a megyei könyvtár bejáratához Münnich Istvánné. A korábbi olvasmányokat hozta vissza, és vitt is helyettük. – Nagyon sok könyvet kölcsönzünk, tavaly a férjem volt a csúcstartó, ő hozta ki a legtöbb olvasmányt – mesélte mosolyogva. – Leginkább a történelmi könyveket kedveli, én a dokumentum jellegűeket szeretem. Yuval Noah Harari Sapiensét vagy a klasszikusok közül Victor Hugo regényeit – mondta a kaposvári könyvtárlátogató.

Marczali Ferenc szatyrába két Gábor Miklós– és egy Ligeti Ernő-könyv került. – A 20. századi irodalmat szeretem, és nagyon vártam már, hogy megnyisson a küszöbkönyvtár – mondta. – Igaz, ez nem ugyanaz, mint a polcok között válogatni, de örülök ennek a lehetőségnek is – tette hozzá a lelkes olvasó.

A bejáratnál ingyenesen elvihető olvasmányok között is lehetett válogatni. – Tamási Áron Ábel a rengetegben című könyvét találtam itt, a filmet láttam már. Most végre el is olvasom – mondta el Kóra József, aki nagyon várja, hogy újra válogathasson a könyvekkel telerakott polcokon.

A Takáts Gyula könyvtár több újdonsággal készült olvasóinak. – Csütörtök óta 70 igénylés érkezett, folyamatosan csörög a telefon, mert az idősebbek inkább így adják le a rendelésüket – mondta el Ács Gergelyné kölcsönző könyvtáros. A 65 éven felülieknek vagy mozgásában korlátozott olvasóknak igény esetén heti egy alkalommal, csütörtökön, házhoz is viszik a könyveket.

– Telefonon és a könyvtár honlapján, közösségi oldalán kitöltött űrlapon lehet leadni a rendeléseket, és felvesszük a kapcsolatot az olvasóval, majd időpontra hívjuk őket a könyvekért a bejárathoz – mondta el érdeklődésünkre Horváth Péter, a könyvtár igazgatója. Hozzátette: nemcsak könyveket, hanem napilapokat, magazinokat, cd-t, dvd-t is kölcsönözhetnek. – Nagyon sok gyerekkönyvet, kötelező olvasmányt keresnek, de a fiatalok közül többen a tanulmányaikhoz szükséges szakirodalmat igénylik – sorolta az igazgató. Megjegyezte, hétfőn délelőtt Béres Erika online baba-mama klubjával kedveskedtek a kisgyerekes családoknak.

Ki a teraszon, ki a bejáratnál nyitott ablakot az olvasók felé

Siófok, Marcali, Barcs Több somogyi városban is sorra nyitottak a küszöbkönyvtárak. Siófokon a beiratkozott olvasók egy űrlapon rendelhetik meg olvasmányaikat, majd a könyvcsomagot másnap vehetik át. Marcaliban Könyvterasz néven indult el a szolgáltatás. E-mailben, telefonon, Messenger-üzenetben várják az olvasók kéréseit, valamint lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra, laminálásra is. Az idősebbeknek igény esetén házhoz szállítják az olvasnivalót. Barcson egy ablakon át adják ki a könyveket, és irodai szolgáltatások is elérhetőek a helyiek számára. – A bejáratnál egy polcra tettük ki az újdonságokat, hogy az olvasóink ezekkel a kötetekkel is megismerkedhessenek