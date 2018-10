Ismét várja vendégeit az Irodalmi Kávéház

Novemberben újra várja a kultúra kedvelő közönséget a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Irodalmi Kávéházába. Színházi előadás, zenés és verses estek is várják az érdeklődőket.

Új nevek és ismerős arcok is szerepelnek a Somogy Megyei TIT idei Irodalmi Kávéházában. – Az Irodalmi Kávéháznak kezdetektől vannak állandó szereplői – mondta Horváth László Árpád, igazgató. – Ilyen Sarkadi Kiss János, színművész, aki minden évben szerepelt és segít a népszerűsítésben is. Ezúttal Molnár Csilla közreműködésével Gasztronómia a magyar irodalomban címmel tart előadást.

A rendezvénysorozat küldetésének tekinti a helyi értékek, tehetségek bemutatását is, ezért somogyi, kaposvári kötődésű előadók is lesznek. – Ennek egyik tagja a Kultúr Találka együttes – emelte ki az igazgató. – Ők decemberben egy adventi koncertet fognak adni. A helyi értékek közvetítéséhez tartozik a Villon-est is, mivel Orlik István közreműködésével tárják a közönség elé a francia költő legszebb műveit. De helyi kötődésű a Bekvart együttes is, akiknek előadását bérleten kívül hirdettük meg.

A Bánfalvi Eszter Kvartett vagy röviden Bekvart 2010-ben alakult a Kaposvári Egyetem színművész hallgatóiból.

Az évad különleges, mert ismert színészek is vendégeskednek Kaposváron. – Talán ez az első alkalom, hogy ilyen jelentős neveket sikerült megnyernünk – jegyezte meg Horváth László Árpád. – Az évadot Scherer Péter nyitja november 12-én, őt követi Csuja Imre önálló estje.

Bérletet kell váltani, a biztos helyért

A hely szűke miatt az idei évadban bevezette a Somogy Megyei TIT a bérletet, amellyel biztosíthatják a kultúra kedvelők helyüket az Irodalmi Kávéház előadásain. – Tehát, ha valaki biztosan részt akar venni valamelyik programunkon, akkor javaslom a bérletváltást – hívta fel a figyelmet Horváth László Árpád, igazgató. – A TIT-ben már lehet bérletet venni az előadásokra.

Az elmúlt 28 év során az általunk létrehozott értékeket forgattuk vissza a működésünkbe, tehát mi nem állami támogatásból élünk. Nem kötelességünk a kultúra terjesztése, de mivel a TIT a kultúra legnagyobb mecénása Somogyban, magunkra vállaltuk ezt a feladatot.