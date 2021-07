„Isten bolondjának” jobb keze olykor idegenvezető és súgó is

Flament Krisztina rendkívül színes, impulzív egyéniség; évtizedek óta kapocs direktorok, művészek és a publikum között. Tudja, hogy háttérmunkás, a kulissza „napszámosa”, de nélkülözhetetlen fogaskerék a színházi „gépezetben”. A budapesti Nemzeti Színház somogyi származású vezérigazgatói asszisztensével beszélgettünk indulásról, munkáról, feladatról. Az életről.

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

– Ötödik igazgatója szavára, gesztusára figyel szüntelen, s a teátrumban az állandóság képviselője. Vezérigazgatói asszisztensként Ön Vidnyánszky Attila jobb keze?

– Amikor 2013-ban visszahívott a Nemzetibe – mert az Alföldi éra utolsó három évéhez már nem tudtam a nevemet adni –, megkérdezte, hogy lennék-e a személyi asszisztense, azt feleltem, hogy megtiszteltetés számomra.

– Az M5-ön nemrég bemutatott, Szerelem a koronavírus idején című, a Rómeó és Júlia születését dokumentáló filmben (is) láthattuk, hogy a vezérigazgató ajándékpólójának hátsó felén az volt olvasható: Isten bolondja. Aki ismeri Vidnyánszkyt, az tudja, hogy nem polgárpukkasztás ez, hanem annak az igazságnak a vállalása, hogy Istennel minden könnyebb. Könnyű együttdolgozni „Isten bolondjával”?

– Könnyű, mert ilyen bizalmat és önállóságot még soha, egyik főnökömtől sem kaptam. Sok teendő már rutinná vált, a nehezebb feladatokat vagy időszakokat pedig kihívásnak tekintem. Azt a pólót egyébként Berecz Andrástól kapta; egyik estjének ugyanis ez a címe.

– Munkaköréből mely feladatok viszik el a legtöbb időt?

– Ez változó, talán a levelek iktatása. Bevallom, ez a „nemszeretem” feladat. Ezért tűnik olyan hosszúnak az elvégzése…

– Több nyelven beszél, képzett idegenvezető, de a színház világában is régóta otthonosan mozog, hiszen volt öltöztető, súgó, művészeti titkár. Ha mérlegkészítésre kérném, akkor hogy válaszolna? Mely életszakaszában volt a legboldogabb? Vagy talán nem is helyes múlt időt használni…

– Confucius azt tanácsolta: „Válassz olyan foglalkozást, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod!” A jó Isten kegyes volt hozzám, mert, kevés kivétellel, olyan munkáim adódtak, melyeket szeretek vagy szerettem. Mindegyik életszakasznak megvannak, megvoltak a szépségei és a nehézségei is. Ugyanúgy, mint mindenki másnál. Sőt abban is szerencsés vagyok, hogy tulajdonképpen mindegyik „foglalkozásomat” gyakorolhatom a mai napig. Ha a színházba jön látogató csoport, akkor újra, mint idegenvezető tevékenykedem, ha éppen a kolléganőm másik előadáson teljesít szolgálatot, akkor Tóth Auguszta estjével járom az országot. Ilyenkor a súgás mellett kellékezek, öltöztetek is, ha kell. Aztán mindig akad egy-egy újabb „csemege” feladat, ilyen volt például a „Bessenyei 100” emlékest összeállítása.

– Siófokon élt családjával, a Perczel gimnáziumban érettségizett. Hogy emlékszik vissza erre az időre?

– Nagyon szép gyerekkorom volt, kiegyensúlyozott, szerető családban nőttem fel. Azokat a bizonyos szilárd alapokat ott kaptam meg, amelyből mai napig is merítek. Szüleim között nagy volt a korkülönbség, így sok-sok „monarchiabeli” nagynénim is volt. Imádtam átmenni hozzájuk. Meséltek, a régi időkről, viccelődtek, finomakat sütöttek-főztek, akárcsak anyai nagymamám. Szerencsére gyerekkori barátnőimmel a mai napig jó barátságban vagyok, összejárunk rendszeresen. Ez is nagy ajándék. Bevallom, alig vártam, hogy leérettségizzek és mehessek – legalább egy évre – színházba dolgozni. Sejtettem, hogy minden igyekezetem ellenére a magyar-töri szak nem fog elsőre menni…

– A gyermekkor a legmeghatározóbb egy ember életében, Önt mire tanította meg Somogy, Siófok, a Balaton?

– Arra, hogy soha ne felejtsd el, honnan jöttél! Mindig is büszke voltam arra, hogy balatoni lány vagyok. Édesapám neve, valamint francia származású apai nagyapám neve, akit sajnos nem ismerhettem, fogalom volt a Balaton körül. Nekem erre a névre méltónak kell lennem! Ez az én örökségem.

– Ön volt az egyik koordinátora a Jordán Tamás igazgatása alatt megvalósuló nagy sikerű Megyejárás című programsorozatnak, amelyen a Csiky Gergely Színház a Csak egy szöggel lépett fel, és Somogy is bemutatta kultúráját, művészetét. Most nem lennének erre fogékonyak a megyék?

– Szerettem, mert sok új érdekes emberrel, kollégával, művésszel találkozhattam. Izgalmas programsorozat volt. Emlékszem, hogy amikor Somogy volt a vendég, egy estére még egy eredeti Rippl-Rónai képet is kiállítottunk. A megyék szerintem fogékonyak lennének egy hasonló kezdeményezésre, hiszen a vidéki színházak amúgy is folyamatosan jelen vannak hét éve a Nemzetiben. A fővárosi közönség szemszögéből nézve ebben már nem vagyok ennyire biztos…