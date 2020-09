Jákó világhírű jótevőiről mesél a készülő kötet

Helytörténeti könyv készül Jákóról. Simonné Pallós Piroska nyugalmazott egyetemi docens, a kiadvány egyik szerzője elmondta: a település gazdag történelmi múlttal rendelkezik, amelyet minél több embernek meg kell ismernie.

Idén nyáron kezdődött el a kutatómunka a több mint hatszáz lelkes településen. Horváth Anita polgármester megkeresésünkre elmondta: a képviselő-testülettel közösen döntöttek úgy, fel kell tárni a település múltját azért, hogy a helyiek mellett azt a faluba látogatók is megismerhessék.

– Ez egy hiánypótló kiadvány lesz – fogalmazott Horváth Anita. – Régen sokkal könnyebben át lehetett adni az utókornak a múlt történéseit. Több generáció élt ugyanis együtt egy közösségben, így az idősek mindent megosztottak a fiatalokkal. Ezek az idők azonban már elmúltak, ezért is fontos, hogy a történelemben jártas szakemberek felkutassák településünk múltját. Jákó ugyanis nagyon sok híres embert adott a megyének és az országnak – tette hozzá a polgármester.

– Nagyon izgalmas a falu múltja – hangsúlyozta Simonné Pallós Piroska. – Még nem szeretném a kutatásom eddigi eredményeit elmesélni, de annyit elárulhatok, hogy ez egy lenyűgöző történet. Ennek egyik szála a Komáromból Jákóba került Csépán családhoz vezet. A család tagjai a vármegyében és a belső-somogyi református egyházban töltöttek be jelentős szerepet. Egy másik érdekesség, amit megosztunk majd az olvasókkal, az Csépán István személyéről és könyvtáráról szól. Az értékes gyűjteményt a felvilágosodás korának francia és német nyelvű irodalma, valamint számos térkép is gazdagította.

– Wellmann Oszkár is neves személyisége volt Jákónak – folytatta a helytörténeti könyv egyik szerzője. – Az állattenyésztés tudományában a világon jól ismert szakember is vásárolt magának egy birtokot a településen. Érdekesség, hogy a magyar tudományos élet nagyjait többször látta vendégül házánál. Jákóban egyébként négy úri lak is állt és áll – természetesen ma már megváltozott funkcióval –, ami nem is csoda, hiszen több birtokos is élt a faluban. A Csépán család mellett a Bírók, a Kacskovicsok és a Martonok, akik maradandót alkottak, ugyanis templomot, iskolakápolnát és iskolákat is építettek. A Csépán családot például úgy nevezték a faluban, hogy Jákó jótevői – tette hozzá Simonné Pallós Piroska.

Régészek is segítenek a kutatásban, a kötet a jövő év végre készül majd el

Varga Máté, a Rippl-Rónai Múzeum régésze is bekapcsolódott a munkába, a Jákó keleti részén lévő, régi temető felkutatásában segédkezett. Megkeresésünkre a régész elmondta: nagyon sok sírkő eldőlt már, ráadásul a legtöbb írással lefelé, így azokat ki kellett ásni. Feltárták a Csépán sírkertet is, amiről a szakemberek először azt gondolták, hogy kripta is tartozik hozzá, de úgy néz ki, hogy nem téglából falazott, hanem egy hagyományos földsírt találtak csak meg – tette hozzá. Varga Máté kiemelte: szeretnék megtalálni Jákó középkori templomát is, de ezt egyelőre még nem tudták behatárolni. Munkájuk során azonban már előkerültek őskori, római és középkori leletek.

A kötet szerzői a tervek szerint a jövő év végére készítik el a könyvet. Azt mondják, a határ­idő azért is ilyen hosszú, mert több Jákóval kapcsolatos anyagot a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárán kívül Veszprémben, Pápán és Csurgón tudnak csak felkutatni.