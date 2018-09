Jób könyvéből vették az idei Ars Sacra Fesztivál mottóját

Jób könyvéből választott mottóval nyitották meg az idei Ars Sacra Fesztivált szombaton, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. Az idei esztendőben is sokakat várnak a szakrális hét programjaira, melyek lelki feltöltődést jelenthetnek bárkinek, vallási hovatartozástól függetlenül.

Az ünnepélyes megnyitónak helyet adó Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár nevében Horváth Péter köszöntötte az érdeklődőket. – Úgy gondolom, hogy helye van a könyvtárban a fesztivál programjainak, itt nagyon jól megfér egymás mellett a tudományos és a szakrális irodalom is – jegyezte meg az intézmény igazgatója.

– Tavaly azt mondtam, hogy ez a hét az ország lelki gyakorlata, s ma is így gondolom – mondta Szita Károly polgármester. – Használjuk ki és éljünk is ezzel – tette hozzá. A városvezető arról is szólt köszöntőjében, hogy ez a fesztivál is megismerteti azt a gondolatvilágot mindenkivel, melyet közkincsként érdemes továbbadni.

A Tekints az égre, és lásd meg mottó, melyet erre a hétre választottak, szépen tükrözi, hogy mire is van nekünk leginkább szükségünk – mondta Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkész. – Az örömök mellett terhek és gondok is érnek bennünket. De ez a mottó arra hívja fel a figyelmünket, hogy nézzünk fel és lássuk meg azt az Úr Istent, akitől az áldást, vigasztalást, bátorságot kaphatjuk – tette hozzá a lelkész.

A fesztivált Varga László megyéspüspök nyitotta meg. – Én annak idején elköteleztem magam az egység mellett, minden irányban – mondta a megyéspüspök. – Egyházak közötti egység, egyház és világ közötti egység, papok és hívek közötti egység mellett. Mert hiszem, hogy a megosztottság a gonosztól van, az egység pedig Istentől. Nekem azért is nagyon kedves minden ilyen hét, mert az egységet ünneplem. Összehoz bennünket a közös nyelv, a művészet. Amelyet minden nyitott szívű ember megért és gazdagodik, erősödik általa.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ünnepélyes megnyitón többen is közreműködtek, az idén fesztivál kórus minősítést kapott CapPuccini kórus is nem egy művel kedveskedett az érdeklődőknek. A fesztivál több helyszínt és érint Kaposváron és környékén, művészeti, irodalmi, zenei programokra várják az érdeklődőket.