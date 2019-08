Telt ház előtt csendültek fel az első hangok a Kaposfesten

Óriási érdeklődés előzte meg jubileumi, 10. Kaposfestet: kedden este telt házas nyitókoncerttel kezdődött el az augusztus 19-ig zajló egyedülálló rendezvénysorozat. A közönség 14 koncerten több mint 30 szólista játékát hallhatják a legkülönfélébb kamarazenei formációkban. Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Bolyki György fesztiváligazgató is köszöntötte a látogatókat a Szivárvány Kultúrpalotában.

Alekszej Vologyin (zongora), Lars Anders Tomter (brácsa), Julien Quentin (zongora), Mirjam Schröder (hárfa), Várdai István (gordonka), Baráti Kristóf (hegedű), Uxie Martinez Botana (bőgő), valamint Camille Thomas (cselló): néhány név a tizedik Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál fellépői közül. Az augusztus 19-ig zajló rendezvény központja a Szivárvány Kultúrpalota, ám a közönség ezen kívül több helyszínen is találkozhat klasszikus zenei programokkal.

– Azt, hogy tizedik alkalommal köszönthetem önöket a Kaposfesten az elsősorban az önök érdeme, amit hálásan köszönök – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki felidézte az elmúlt tíz év főbb történéseit. Hozzátette: a közönség élteti a fesztivált, s jelenlétükkel mindig is biztatták őket. Ez a garanciája a 11. Kaposfestnek is.

Bolyki György fesztiváligazgató is köszöntötte a vendégeket, s szép koncertélményeket kívánt. Az érdeklődők a 14 koncerten több mint 30 szólista játékát hallhatják a legváltozatosabb kamarazenei formációkban: a duókon, a triókon és a kvartetteken kívül kvintettek is szerepelnek. A Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellép, elsősorban versenyművek kísérőzenekaraként lesz hallható, tájékoztatták lapunkat a főszervezők. S ráadásként elhangzik egy 23 vonósra írt kamarazenei mű is.

A komolyzenén kívül kiegészítő programok gazdagítják a jubileumi rendezvénysorozatot: Segal Viktor fesztiválséf ismét Kaposfest menüt készít, újra lesz kézműves sörünnep, a művészeken kívül a közönséget is vendégül látja Kassai Lajos lovasíjász. Augusztus 17-én a Boney M ingyenes koncertet ad Sheyla Bonnick énekesnővel, s a Nagyboldogasszony Székesegyházban augusztus 19-én a Bolyki Soul & Gospel Kórus lép fel.