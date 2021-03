Kamerára váltott Vékes Csaba, a Korai menyegző társrendezője

Színészként indult, ám áttért a forgatókönyv-írásra a Kaposváron is otthonosan mozgó Vékes Csaba. A közelmúltban filmrendezőként dolgozott Kaposváron.

A Hetedik alabárdos, a Cserekapus, az Ál(l)omás. Néhány filmcím, amelyet az a Vékes Csaba rendezett, aki a Kaposváron forgatott Korai menyegző című produkció társrendezője is. Nem volt idegen neki a város, hiszen ahogy a film másik író-rendezője, Olt Tamás, Vékes Csaba is Kaposvárról indult.

– Az első színészosztály volt a miénk, velünk indult a kaposvári képzés – emlékezett vissza Vékes Csaba. – Az egésznek amolyan tapogatódzás érzete volt, a tanárok is tanultak bennünket, mi pedig lubickoltunk benne – tette hozzá a rendező, aki kisgyerekként került be a színházi világba. – Vándor Éva színésznő a nagynéném, így gyerekkoromban gyakran voltam a színházban. Egyszer egy előadásban gyerekek szerepeltek, és azt éreztem, szeretnék én is közöttük játszani. Azóta szeretem ezt a miliőt és a játékot – mesélte Vékes Csaba, aki napjainkban már leginkább filmekkel foglalkozik.

– Amikor leérettségiztem, éppen nem indult filmes képzés, a kaposvári színészképzés pedig annyira intenzív volt, hogy fel sem merült, hogy mással foglalkozzak közben. 2006–2009 között voltam a Csiky társulati tagja – mesélte Vékes Csaba, aki első lépésként ötleteivel felkereste a filmes szakmában otthonosan mozgó szakembereket.

– Gyakran fel sem vették a telefont, vagy éppen vissza sem hívtak. A vágó Sarkadi Ágnes, aki távoli rokon, azt javasolta, hozzunk létre egy amolyan Balázs Béla-műhelyt. Így született meg a Blue Duck Arts Forgatókönyvíró Műhely. Felkértem kurátornak producert, vágót, forgatókönyvírót, forgalmazót, és arra kértem őket, havonta egyszer írják meg őszintén a véleményüket egy-egy kisjátékfilm tervünkről, amit küldünk nekik. Előtte már feladtunk egy átlagos hirdetést is, hogy forgatókönyvíró műhely indult, várjuk a jelentkezőket – mesélte filmrendező, aki azt is elárulta, hogy bár a csapat azóta megváltozott, hárman a kezdetek óta együtt alkotnak Gönye Lászlóval és Odegnál Róberttel. – Az első kisfilmünk, amire sikerült pénzt nyerni, Gönye László: Kávéfőző című írása volt. Az Ál(l)omás egy személyes történet, amely a Montreáli Filmfesztiválra is meghívást kapott. A hetedik alabárdos pedig aktuálisabb, mint valaha. Mondjuk, ezt sejteni lehetett, hogy így lesz – mondta.

Nemzetközi fesztiválokon most jó hívószó a magyar film

A Korai menyegzőre csaknem hat nappal kevesebb forgatási idő jutott, mint az optimális lett volna, ennek ellenére remélem, kihoztuk belőle, amit szerettünk volna, szükséges kompromisszumokat ugyan muszáj volt kötnünk, ennek ellenére nagyon érzékeny alkotás lesz – mondta a rendezésről Vékes Csaba. Az alkotók nem titkolt vágya, hogy az elkészült alkotást filmes fesztiválokon is bemutatják majd.

– Nemzetközi fesztiválokon most nagyon jó hívószó a „magyar film”, köszönhetően az elmúlt évek átütő sikereinek, na meg persze a tényleg tehetséges alkotóknak. Itthon, pláne a moziban nagyon nehéz a helyzet, mert az amerikai filmekkel kell versenyezni, és ez két különböző kávéház – mondta a filmrendező. – A nagyobb streaming szolgáltatók viszont egyre bátrabban nyúlnak magyar filmekhez, és ez biztató – tette hozzá a rendező, aki nem tart attól, hogy a világjárvány miatt a közönségtől elzárt színházak mindegyike a filmforgatásban találja meg az érvényesülést.

– A film nem helyettesíti a színházat, ez két teljesen külön világ. A színház élő, spontán előadóművészeti ág, amelynek lételeme, hogy a helyszínen, élőben nézzék, és sajnos ki kell várni, hogy visszakapjuk – mondta a rendező.