Karád örökségét őrzik a jellegzetes hímzésekkel

A tavalyi esztendő végéig csak Szekeres Lajosné volt népi iparművész a karádi hímzőkörben, decemberben azonban Nagy Ferencné Margit és Gerencsérné Krutek Anikó is megkapta a Hagyományok Háza által kinevezett szakmai zsűritől az előkelő minősítést. Harmincöt elfogadott munka szükséges a népi iparművész cím megszerzéséhez – tudtuk meg.

– Elsősorban az anyukám miatt volt fontos számomra ez a cím, ő tanított meg hímezni – mondta el kérdésünkre Gerencsérné Krutek Anikó. Ugyan gyerekkora óta foglalkozott a tevékenységgel, ám az igazi felismerést a 2013-as év hozta el számára. Abban az évben volt egy Kisjankó Bori-hímzőpályázat, ahol egy munkájával különdíjas lett. – A családommal mentem a díjátadóra, s akkor éreztem, hogy ez egy olyan világ, ahová tartozni szeretnék – tette hozzá.

Már kislányként is sokféle motívummal találkozott Gerencsérné Krutek Anikó, s le is rajzolta, ha új darab akadt a kezei közé. Gyűjti őket, fontosnak tartja, hogy fennmaradjanak az utókornak. Mint mondta, lesz is, aki tovább viszi a jövőben a karádi hímzést, legalábbis a lánya biztosan megőrzi majd ezt a tudást. A népi iparművész minden nap legalább három órát szentel a tevékenységnek. Korábban hímzett már például cipőt karádi motívummal, ami nagy sikert ért el a Facebookon, de ing és menyasszonyi ruha is kikerült a kezei közül, melyek egy kiállításon is helyet kaptak.

– Gyerekkorom óta szeretem a hímzést, a nagymamám tanított meg rá – mondta lapunknak Nagy Ferencné Margit, aki szintén nemrég lett népi iparművész. – A lelki békémet, a nyugalmat találtam meg benne. Sokáig csak alapfelkészültségem volt, ám amikor a hímzőkörbe bekerültem, odaültem a nálam idősebbek mellé, és figyeltem a munkájukat. Nagy boldogsággal tölt el, sikerélmény, amikor elkészül egy-egy darab. Sok párnám van például, amelyeknek az elkészítése szerintem a legnehezebb munka. Egy párnán minden rajta van, ami a karádi hímzésre jellemző. Gyönyörű, amikor fent vannak a szép terítők, s kint van néhány ilyen párna a lakásban. Számomra ez csodavilág, nyugalmat áraszt.

Online motívumok

A koronavírus miatt egy ideje nem tud összegyűlni a karádi hímzőkör. Ám ennek ellenére sem szakadt meg a tagok közötti kapcsolat: telefonon kommunikálnak, figyelnek a másikra. Szukits Sándorné, a hímzőkör szervezője elmondta: az adventi várakozás idején például a Facebook-oldalukon mutattak be több karádi motívumot. Karácsonykor ajándékot is osztottak a hímzőkörben. Változó a létszámuk, 10-en, 14-en vannak jelenleg.