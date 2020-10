Karantén után még a szoknya is vidámabban pördül a színpadon

A karantén miatt tavasszal nem volt egyszerű a néptáncosok élete. S bár a szakma szerint képtelenség online táncot tanítani, az eredmény néha mégis ámultba ejtő volt.

Tavasszal bemutatókat, szerepléseket mondatott le a vírus. Ősszel azonban új korszak kezdődött a néptáncosok életében, végre bemutathatták, mit tanultak a bezártság előtti és alatti időszakban. S fura dolog történt: bár a szakma azt tartja, online képtelenség táncot tanítani, mégis volt olyan, aki ámulatba ejtően sokat fejlődött az otthon töltött idő alatt.

A szennai Zselic Művészeti Iskola néptánccsoportjai a korábbi tanévekben is kiemelkedően szerepeltek bemutatókon, fesztiválokon és szakmai zsűri előtt versenyeken. – Az elmúlt tanév elején bekerültünk a Fölszállott a páva című televízióműsorba, ahol lenyomatot hagytunk a szakmának – mesélte Horváth Tibor táncpedagógus a tánccsoportjaik karantén előtti mozgalmas életéről. – Szegeden, a gyermekantológiában az ország legjobbjaival szerepeltünk együtt, és az ifjúsági szólótáncversenyen is kiváló eredményekkel szerepeltek a gyerekek.

Tavasszal azonban három olyan nagy verseny maradt el, amelyeken eddig mindig jelen voltak csoportjaikkal. – A Méta-, az Együd- és a regionális néptáncversenyeket is lemondták – sorolta Horváth Tibor. – A nagy versenyeken kívül pedig elmaradt egy minősítés, és a Szarvasi Szólótánc Verseny is, maradt a karantén, és az otthoni tánctanulás. Online formában azonban képtelenség táncot tanítani. Ám a rosszban azért volt jó is, a táncanyagot már megtanultuk a gyerekekkel – mondta a táncpedagógus, aki úgy tapasztalta, az online küldött táncanyagoknak köszönhetően nem romlott a fiatalok mozgása. – Volt olyan, akinek ámulatba ejtően sokat javult a tánctudása az otthoni gyakorlásnak köszönhetően. Nem hittünk a szemünknek, mert azt gondoltuk, sokat felejtettek, de nem így volt. A koreográfiát nemcsak átismételtük, hanem ki is egészíthettük.

Horváth Tibor szerint a gyerekeket az is motiválta, hogy a részükre küldött táncanyagot szerették volna megtanulni. – Ám nagyon hiányzott már a közös tánc és a többiek – mondta Bukovics Hunor. – Az online időszak alatt napi egy órát gyakoroltam, ám úgy érzem, lehetett volna kicsit többet is. Most viszont már végre együtt táncolhattunk. Egy-egy versenyen barátságok is köttetnek, és emiatt is hiányzott. A „páva” kapcsán is összebarátkoztunk egy tánccsoporttal, a mai napig tartom a kapcsolatot egy lánnyal.

– A közösségi lét most előkelőbb helyre került a gyerekek értékrendjében, ezt látom most bennük – tette hozzá Horváth Tibor, aki már nyáron újra összefogta a csoportokat. – Természetesen a korábbi közös élményeik is motiválták őket. Kurzusokat és táborokat szerveztek nekik nyertes pályázatoknak köszönhetően. A programokra szaktekintélyeket hívtak előadni Furik Rita, Sikkentáncz Szilveszter, Bursai Norbert és Bursai Zsuzsa személyében. Eleget tettek egy székesfehérvári meghívásnak is, amelyre „pávás” mentoruk hívta meg a táncosokat augusztusban.

Korukat meghazudtoló tánctudás

A Zselic Művészeti Iskola néptáncosai legutóbb a tavasszal elmaradt, ám a hétvégén megrendezett Regionális Néptánc Fesztiválon szerepeltek kimagaslóan: „kiemelt arany” minősítést szerzett a Dönöge csoportjuk, s a „korukat meghazudtoló tánctudás” különdíjával is jutalmazták a „Leányok s legények” című koreográfiájukat. Kiemelték a csoport viseletét is. – Mindig adunk a színpadi megjelenésre, igyekszünk színesen öltöztetni a gyerekeket – mondta Horváth Tibor. – Figyelembe vesszük a gyerekek kedvenc színeit is. Ha nehezen hordható viseletben kell táncolniuk, már azt is szívesen teszik, mert tudják, az is kell a sikerhez.