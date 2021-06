Kartonpapírból nőtt ki az űrkikötő a Bábszíntéren

Gyerekzsivajtól hangos ismét a Bábszíntér; a november óta műhelyházként működő intézményben a nézőtér és a színpad táborok helyszínévé változik egész nyáron.

Kartonból készült űrállomással, forgó csillagokkal, égitestekkel berendezett térbe érkeztünk az Űrkikötő tábor záró napján. Kovács Tamás és Jankó Mátyás pécsi bábművészek vezették a tábort. – Élménypedagógiával foglalkozunk a pécsi Papír Panír alkotóközösség keretei között, az úgynevezett olcsó művészet eszközeivel dolgozunk – mondták. – Itt a táborban is a kartonpapírból teremtett világgal próbáljuk a táborozók fantáziáját megmozgatni, képzeletüknek szárnyakat adni, egy kicsit másképp, mint az iskolai foglalkozásokon. A játék, az alkotás, a kreativitás, a dramatizálás együtt van jelen, szorosan kapcsolódva egymáshoz, aminek aztán a végén létrejön egy produktum – jelen esetben egy társasjáték –, amit a tábor végén a gyermekek a szüleiknek is megmutathatnak. A gondolkodás, az ötlet, a csapatmunka, a játék a lényeg, ami hihetetlenül jól működik a jelenlegi csapattal – mondta el Kovács Tamás. – Eközben észrevétlenül nagyon sokat fejlődik a gyermekek finommotorikai és szocializációs képessége is.

– Többféle papírt kaptunk az elején és kísérleteztünk velük, vizezni, gyűrni, tépni kellett, majd csillagokat is készítettünk kartonból – mondta a 7,5 éves, mosdósi Kovács Ármin. – Érdekel a csillagászat, ezért jöttem ebbe a táborba, és már barátokat is szereztem.

– Az alkotómunka szüneteiben közösségépítő játékokkal, egyénre szabott tevékenységgel töltjük az időt, egy percig sem unatkoznak a gyerekek, sőt sokszor az idő mú­lását sem érzékelik – mondta el Erdős Zsófia pedagógus, aki Gresa Lillával a tábor koordinálásában vesz részt. – 10-15 fős csoportokban dolgozunk, és már most vannak olyan gyerekek, akik szeretnének egy másik turnusba is jönni hozzánk – mondta el Csíkvár Tímea, a Bábszíntér házigazdája. A június utolsó hetében induló Tintaló táboruk is izgalmasnak ígérkezik, dobozbábszínház-készítés, árny-fény játék is várja a kicsiket, de lesz Vitéz László tábor, énekes táncos mesetábor, bábos kalandortábor, tánctréning, a legkisebbeknek pedig hercegnős, lovagos program is. Augusztusban felnőtteknek kínálnak akkreditált bábcsoportvezetői képzést.

Fotó: Muzslay Péter