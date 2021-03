Kétszeri Kármen szép szavaira a törökök is felkapták a fejük

Kétszeri Kármen egy utazáson döntötte el, hogy megtanulja annak az országnak a nyelvét, amelybe azonnal beleszeretett látogatása alkalmával. Kitartásának köszönhetően két év alatt társalgási szintre jutott a török nyelvtudásban úgy, hogy magyarul nem beszélő önkéntesektől sajátította el mind a szókincset, mind a nyelvtani szabályokat.

Kaposvár Kétszeri Kármen először egy barátnője invitálására látogatott Isztambulba. A tizennyolcmillió lakosú török város teljesen elvarázsolta.

– Gyönyörű ország, és a kultúrája megfogott, tetszett, hogy a barátnőm a saját nyelvükön tudott beszélni a helyiekkel – emlékezett vissza Kétszeri Kármen, aki 2019-ben úgy döntött, ő is megtanul törökül. A Compass Egyesület önkénteseitől sajátította el mind a szókincset, mind pedig a nyelvtani szabályokat úgy, hogy ők egyáltalán nem beszéltek magyarul.

– Sokkal többet kaptam tőlük, mint egy átlagos nyelv­órán – mondta. – Megismerhettem, hogyan élnek, milyen a családjuk, a kultúrájuk. Eleinte hetente egy alkalommal jöttem, majd egy idő után kétszer – mesélte Kármen, aki alkalmanként két órát tartózkodott a török önkéntesek között.

– Nekünk magyaroknak háromszáz olyan közös szavunk van a törökökkel, amely teljesen megegyezik folytatta Kármen. – A nyelvészek szerint nem csupán a százötven év alatt tanultunk egymástól. Inkább a honfoglalás előtti időkből származtatják a közös szavainkat, mint például a szakáll, a balta, vagy a padlizsán. Sok eszközt ugyanúgy hívunk – mondta Kétszeri Kármen, aki azt is elárulta, hogy a nyelvtanulás kapcsán mindig örült ő is és a tanára is, amikor egy-egy szóról kiderült, hogy ugyanarra a kifejezésre, tárgyra használja mindkét nép.

Kármen szerint a nyelvet nem elég tanulni, meg kell szólalni a segítségével. – A barátnőm azonnal arra buzdított, hogy merjek megszólalni – folytatta Kármen. – Neki köszönhetően olyan élményekben volt részem a következő törökországi utazásunk kapcsán, amelyre nem gondoltam volna. Amint a saját nyelvükön szólítottam meg őket, azonnal a figyelem középpontjába kerültem és beszélgetni kezdtek velem, mindenkit mindjárt az érdekelt, milyen indíttatásból tanultam meg a nyelvüket.

– Tavaly megvettük a repülőjegyet, ám a világjárvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt sajnos elmaradt az utazás, de nem mondtam le róla. Szeretnék eljutni az áprilisi tulipán fesztiválra, amikor mindent tulipán borít – avatott be tervébe. Tanulmányai során rájött, hogy Törökországon belül számtalan kis világ található, amelyeket külön-külön is érdemes felfedezni.

– Törökországról sok mindent tévesen tudunk egy hibás sztereotípia miatt, pedig ha csak az egészségügyi ellátórendszerüket nézzük, vetekszik bármelyik nyugat-európai országéval. Világhírű a szépészeti, kozmetikai ellátás és a hajbeültetés is művészi szinten zajlik – mondta Törökország szerelmese, akinek céljai között nemcsak az utazás, hanem a nyelvvizsga is szerepel, amelyhez hamarosan újabb önkéntesek járulnak majd hozzá ismereteik átadásával. Ők március végén érkeznek majd a Compass Egyesülethez, ahol leginkább az idegen nyelvű beszélgetések kapcsán lehet szinte észrevétlenül tanulni.

– Balatonlellén nőttem fel, Fonyódon éltem, de jelenleg Kaposváron lakom – mondta Kétszeri Kármen, aki a világjárvány miatt sem vesztette el a motivációját. – Mivel itt tanultam, szívesen jöttem Kaposvárra. Előfordul most már, hogy hetente három napot is a Compassnál töltök, hogy csiszoljam a nyelvtudásomat.

Egyszer Kétszeri Kármen gyorsan bedobták a mély vízbe. Éppen azt gyakorolta, hogy a megtanult szavakat hogyan alakítsa mondatokká egy török beszélgetésben, amikor hat tanár érkezett látogatóba a Compass Egyesülethez. Kármen is helyet kapott a társaságban.

– Nagyon meglepődtem, amikor nekem is be kellett mutatkoznom, ráadásul törökül. A vendégek meglepetése azonban még nagyobb volt, mint az enyém, mert csodálkoztak, hogy valaki a nyelvükön szólalt meg. Azonnal faggatni kezdtek, majd elmondták, honnan jöttek és mit tanítanak – mesélte egyik kedves élményét.

Több tévéből ismert helyszínt felkeresett már

Hazánkban is egyre népszerűbbek a török filmsorozatok. Bár Kármen nem erősíti a rajongók táborát, már számtalan olyan helyet felkeresett, amelyek a képernyőn is vissza köszönnek.

– A barátnőmmel szeretjük felkeresni a filmforgatások helyszíneit. Az egyik legmeglepőbb élményünk az isztambuli szegénynegyedben volt, amikor a velünk tartó társaság ujjongani kezdett, amikor a helyszíneket felismerték – nevetett Kármen, akinek két felnőtt fia van, ám önmagát is gyermeknek érzi, amikor felfedezni indul, és rácsodálkozik a környezetére.