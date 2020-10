Kevesebb az előadás, keresik a lehetőségeket a bábszínházak VIDEÓVAL!

Fokozatosan telt meg gyerekekkel és szüleikkel a Vaszary park szombat délután. Már az előadások kezdete előtt is volt lehetőség önfeledt szórakozásra a szabadban. Hiszen a bábos szakma neves képviselői jöttek el, hogy utcaszínházi darabokkal színesítsék a programot.

A Tintaló Társulat jóvoltából a gyerekek kipróbálhatták, milyen egy repülőgép pilótájának lenni. Na és azt is, hogy mennyire nehéz feladat a felhővadászat. A társulati tagok, akik egy évig Indonéziában csiszolták tudásukat, egy úgynevezett golyózót készítenek a házigazda Bábszíntérnek, amelyet nagy lelkesedéssel teszteltek a gyerekek.

Bartha Antal elhozta Paprika Jancsi csúzlizdáját, ahol nem csak a kicsik, de szüleik is próbára tették ügyeszségüket, hiszen a fel-felbukkanó Paprika Jancsit eltalálni nem volt könnyű. Néder Norbert, és lánya Janka pedig szédületes kalandra várták a kicsiket a körhintánál.

Az apa-lánya páros kérdésünkre elárulta, nagyon hiányzik számukra a Gyermekszínházi Biennálé, de nem ez az egyetlen, amit a bábjátékosoktól elvett a világjárvány. – Nekünk is van bábszínházunk, de az, hogy nem lehet játszani, nem lehet bemenni sem iskolába, sem óvodába és ők sem jöhetnek ki hozzánk, lehetetlen helyzetet teremtett – mondta érdeklődésünkre Éder Norbert. – Azt nem tudom, hogy eddig az évben miből éltünk. Június 30-ra értük el az ötödik előadásunkat, utána volt egy kisebb enyhülést, de most őszre megint mindenki bezárt. Nekünk májustól október végéig tart az évad, ez idő alatt termeltük meg azt a forrást, amelyből a telet kihúztuk. Idén ez nincsen.

– A jóindulatra számíthatunk – tette hozzá Néder Janka. – A Bábszíntér is hozzájárult ahhoz, hogy ezt az időszakot túléltük, mert különböző másféle munkákat adtak. Olyan szempontból is nehéz volt, hogy tavasszal zárt be minden, hogy nekünk akkor még nem voltak munkáink.

– Azt gondolom, hogy még véletlenül sem szabad nekünk semmitől megijednünk, mert akkor az ördög az kacarászik – mondta a világjárvány okozta helyzetről Écsi Gyöngyi, felvidéki bábos mesemondó, népzenegyűjtő. – Ekkora áldást meg kell becsülni, mint ezt a helyet, ahol lehetünk, ahol a fák az égig nyúlnak és a tóban sárga virágok nyílnak, a szabadban lehet futkározni. Sajnos kevesebb lehetőségünk van most, pedig egy előadóművésznek nagyon fontos, hogy legyen tere. Személy szerint nekem megadatott az, hogy felmondtam meséket a Magyarság házának és online tudok foglalkozni a gyerekekkel, ami egy új feladat. Úgyhogy adja Isten, hogy értékelni tudjuk azt, amikor újra szabadok leszünk.

Pályi János, a kaposvári Bábszíntér vezetője azt mondta: meg kell találni, hogyan lehet dolgozni. Szabadtéren könnyebben be lehet tartani a szabályokat. Minden szombaton Mesefuvintó programra várják a szabadba a kicsiket, eddig 22 programot tartottak és összesen 4 ezer nézőt mozgattak meg.

Nagy területen lehet korosztálynak megfelelően válogatni a Parkszínház Biennálé programjaiból. A mini fesztivál ingyenes, így az egész család részt tud venni. Ez Pályi János szerint azért is fontos, mert így minőségibb az élmény, ami összeköti a családtagokat.