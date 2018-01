Kiállítások, művésztelep – mozgalmas évet tervez a Kapos Art

A Barcsi Nemzetközi Művésztelep az idén sem maradhat ki a Kapos Art Egyesület programjából.

Nehéz, de sikeres évet tudhat maga mögött a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület. Az egyesület groteszk gyűjteményéből kiállítás nyílt Dunaszerdahelyen a Vermes Villában, sikeresen lezajlott a Barcsi Nemzetközi Művésztelep, s ott voltak a Kapos Art munkái a fővárosi Bartók 1. Galériában.

– A munkánkat ezért egy pályázattal értékelte a Nemzeti Kulturális Alap – mondta el Halmos Klára elnök az egyesület közgyűlésén. – Így teljesen pályázati támogatásból egy igényes albumot tudtunk elkészíteni, amely 2008 óta az első ilyen kiadványunk.

Már tavaly is számos pályázatot nyújtott be az egyesület, s ezt az idén is folytatni kívánják, hangzott el az évzáró közgyűlésen. Az idén is lesz zászlókiállítás a Rippl-Rónai Fesztiválon, ahogyan meghirdetik a 10. Groteszk Triennálé Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Pályázatot és Kiállítást. A szervezőbizottság az ország minden pontjáról várja a pályaműveket, ezért minden segítséget elfogadnak ehhez.

A Barcsi Nemzetközi Művésztelep az idén sem maradhat ki a Kapos Art Egyesület programjából, július végén ismét összegyűlnek az alkotók a Dráva-menti városban.

Ebben az esztendőben egyébként tagfelvételt is hirdet a Kapos Art, amely jelenleg negyven fővel működik. Azonban Halmos Klára elnöktől megtudtuk szükség van a frissítésre, s négyen már jelentkeztek is felvételre.