Kinyílt a világ közepe: a Bábszíntér

Kétnapos programmal vette kezdetét a Mesefuvintó Nyárindító sorozata a kaposvári Bábszíntérnél a mögöttünk álló hétvégén. Óriásbábok, tánccirkusz várta a kicsiket és nagyokat a parkszínházzá változott Vaszary okosparkban a gyereknapot megelőző napokon. A programsorozat zárását egy varázslatos Laterna Magica fényjáték zárta.

– 2020 október végén tartottunk utoljára előadást a gyerekeknek az épületben, de folyamatos munka zajlott a bezártság ideje alatt is. Műhelyházzá alakultunk, próbafolyamatok zajlottak, több vidéki társulat járt nálunk és állított színpadra itt Kaposváron egy-egy darabot – mondta el Csíkvár Tímea, a Bábszíntér alapítvány elnöke. Megtudtuk, hogy többek közt a kaposvári gyermekek körében már jól ismert Sarkadi Bence, világjáró marionettes is készített egy felnőtteknek szóló bábjátékot, valamint Góbi Rita táncművész is az épületben állította színpadra egyik darabját.

A Mesefuvintó idei nyitónapján Danny Bain egy afrikai mesével csalogatta a gyerekeket a szabadtéri színpadhoz, mindezt élőzenei kísérettel egy különleges hangszeren, a balafonon játszva. A Bab társulat előadásán már alig lehetett helyet találni a lelátón, a félelmetes óriási fenevadbábok pedig a legkisebbeket is megtáncoltatták. Másnap a budapesti Simorág Tánccszirkusz manómeséje csalt mosolyt az arcokra, és idézte fel a tavaly nyári színházi Mesefuvintó emlékeit.

A kétnapos nyitóprogramot egy igazi kuriózum gazdagította, hiszen színes jávai maszkok keltek életre a Bábszíntér falain a Pályi János által készített Laterna Magica szerkezetéből. A látványos installációhoz Csíkvár Gábor furulyajátéka szolgált élő zenei aláfestésként.

Huszonegy felejthetetlen szombat – Júniustól októberig minden szombaton, 21 alkalommal itt lesz a világ közepe a Bábszíntérnél. Vendégünk lesz a Mesebolt Bábszínház, a Márkus Színház, a Bóbita Bábszínház, a Tintaló Társulás – mondta el Pályi János a Bábszíntér művészeti vezetője. Nyári táborozási lehetőség is várja a 7–14 éves korosztályt nyolc héten keresztül. Kartonvár-építő, Báb Tv, Hepp Trupp tábor, tánctréning és természetesen Vitéz László tábor is várja a nyári szünetben unatkozó kicsiket. S a pedagógusoknak akkreditált bábcsoportvezetői képzést is szerveznek.

Fotó: Muzslay Péter