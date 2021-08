Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Ezüst Érdemkeresztet vett át a Pesti Vigadóban, pénteken Komáromi Gabriella irodalomtörténész, kritikus. Írt, szerkesztett egy tucat könyvet, közel 300 kritikája, tanulmánya, esszéje jelent meg. Legutóbbi könyvével, az Emlékeim diribdarabjaival – amelyben nem kevés a kaposvári történet – szépíróként is felfigyeltek rá.

– Milyen út vezetett az Ezüst Érdemkereszthez?

– Hosszú és nehéz. Már a szakterületem sajátosságai révén is. Az irodalmat kutatónak tízezer oldalakon kell átrágni magát, amíg újat, érvényeset tud mondani. Sokáig tart, és nem is látványos. Ráadásul ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiknek meg kellett küzdeni az egyetemi diplomáig. Újra és újra próbálkoztunk, előfelvételisek voltunk, s az esti és a levelező tagozaton kerülőutakat tettünk. Közben sokan feladták az álmaikat, mentségeket kerestek, élethazugságokba menekültek, de a veszteségeinkhez tartoznak; akkor is, ha senki se tartja számon őket. Istennek hála, azok közé tartoztam, akik győzték kitartással. Böjte Csaba Füves könyvében az áll, nincs nagyobb vétek, mintha valaki elvesztegeti a talentumát, ha nem azt csinálja, amire született. Úgyszólván semmi sem hullt az ölembe, de valahogy becsesebb így minden. Mindennek ára volt, ám sok minden kárpótolt. Nem lehetett vérszerinti gyermekem, de nagycsaládban születtem, s van kit szeretni. Öröm, hogy sokat láttam a világból. Álltam a norvég fjordok partján és a befagyott Volga jegén, tartottam előadást a frankfurti egyetemen és Napóleon elzászi kastélyában is. Azt csinálhattam, amire születtem. Az írás az élet legszebb játéka nekem. Nem mondhatom a költő nyomán, hogy mennyi munka maradt végezetlen, amit csinálok, az már ráadás. Történjék bármi is, köszönetet kell mondanom az életemért.

– Ráadásul vidéken alkotva…

– Vidéken élni külön „műfaj”. Miért tagadnánk, persze hogy hosszabb és nehezebb az út itt a beérkezésig. És többnyire nagyon egyedül kell megtenni. Itthon sokáig észrevétlen az ember, és igen gyakran átéli, hogy senki sem próféta a maga hazájában; különösképp, ha nem is akar az lenni. „Gabi, a külföldi”, mondta Weöres Bóbitájának szerkesztője az egyik konferencián. Aztán kaposvári Gabi lettem. Végül lekopott, maradt a nevem, és szakmai szempontból mindegy már, hogy hol élek, de Kaposváron vagyok otthon. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert ilyen könyvtárunk, ilyen színházunk, ilyen uszodánk van. A nagycsalád fele itt él, őket se hagynám. A temető az őseim sírkertje, a dédapám háza még áll a Fő utcán. Ha el kellene mennem innen, még a kertem bokrait is megsiratnám. De nekem már Kaposvár is túl nagy, a Donner szinte külföld. Menyasszony koromban sétáltam arra utoljára…

– Gyermekirodalmárként tette le névjegyét, s lett irodalomtörténész, mi több szépíró…

– Örülök, hogy a díjat irodalomtörténészként, kritikusként kaptam. Az irodalmár szót inkább a köznyelv használja, a gyermekirodalmárt tán az sem. Pontosabb a gyermekkönyv-kutató, de csak akkor illik valakire, ha nem lépi túl a gyermekkönyv határát legfeljebb az olvasáskutatás felé. Munkásságomra nem használnám, még ha néha mások meg is teszik. Tanítójelölteknek tanítottam gyermekirodalmat; a magyar gyerekirodalom a gyerekek paradicsoma. Tradíció nálunk, hogy a legnagyobbak mindig írtak gyerekeknek. Ez inkább kivételes, mint szokásos dolog máshol. Amikor örököltem a tárgyat, éppen drámaelméletből doktoráltam, színházi kritikákat írtam, kötetben is megjelentek, de megváltó szándékkal közeledtem a gyermekirodalomhoz, igazi érdeklődéssel, sőt szeretettel. Megváltani nem sikerült, de megírtam a történetét, megcsináltam a kézikönyvét, kikerültek a kezemből monográfiák, rengeteg kritikát írtam. Megpróbáltam tévedéseket oszlatni. A gyermekkönyv nem mindig azonos a gyermekirodalommal; az előbbi szöveg nélkül is megél, elsősorban hasznos pedagógiai produktum. Nem nézem le, de nem az én műfajom.

Ha a kutató bezárja magát a gyermekirodalmi művek közé, előbb-utóbb romlik a szemmértéke. Ettől ösztönösen óvtam magamat. Bizonyíték, hogy csak az ősz óta mi minden belefért az írásaimba. Lázár Ervinről vitáztam az Élet és Irodalomban, Ljudmila Ulickaja novelláiról írtam kritikát a Napútban, aktuális kisregényéről – Csak egy kis pestis – a Somogyba. Csukás Istvánról az Irodalmi Magazinban jelent meg esszém, júliusban Janikovszky Éva gyerekkori naplójáról írtam az És-be.

– Ha olvasásszociológus lennék, arról faggatnám, mit olvas most, de inkább arról kérdezem: mit ír?

– Újra novellákat. A hőségben hallgatnak a múzsák, a csillaghullásos augusztusi éjszakák jók igazán ilyesmire.

A díjak utólag mit sem számítanak…

Komáromi Gabriella apai ágon tősgyökeres somogyi. A Munkácsy Mihály Gimnáziumba járt. Évtizedekig tanított a hajdani tanítóképző főiskolán, az utóbbi 10 esztendőben a Kaposvári Egyetemen. Pályáját a megyei könyvtár munkatársaként kezdte, hiszen egyetemi diplomáját magyar-könyvtár szakon szerezte. Az évtizedek során teljesítette azokat a penzumokat, amelyeket egy főiskolai, illetve egyetemi magántanárral szemben a felsőoktatás támaszt: bölcsészdoktor, kandidátus, habilitált doktor. Díjakat is mondhat magáénak, bár sose felejtette el: a díjak utólag mit sem számítanak, jelen időben annál többet.