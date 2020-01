Korszerű, felszentelt épületbe várják a bölcsőde új lakóit

Felszentelték vasárnap délelőtt a Mesebárka evangélikus családi bölcsődét: március elsejétől hét kisgyermek járhat a létesítménybe. Az ünnepség előtti hálaadó istentiszteleten részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is.

– Az Úr áldását kérjük erre az épületre és a benne folyó munkára – hangsúlyozta Szemerei János, a Nyugati-dunántúli Evangélikus Egyjázkerület püspöke. – Pál apostol azt mondja, Isten igéje és az imádság szenteli meg Isten ajándékait.

Gondosan rendbe tették a 48-as Ifjúság útján fekvő épületet, amelyet 2018-ban vásároltak meg. Az egyház támogatta a felújítást, s állami pályázat segítségével vásárolták meg a szükséges felszerelést. Mesekönyv, kistraktor és teherautó: játékok sokasága várja az apróságokat. Pongrácz Máté evangélikus lelkész közölte: az új, korszerű intézmény márciustól hét kisgyermeket – húszhetestől három évesk korig – tud először fogadni, s ha megtellik az első csoport szoba, akkor a másodikat is elindítják. és 14 kisgyermeket képesek ellátni.

– Amiben ez a bölcsőde más, az a nevében is benne van: egyrészt azért, mert evangélikus – emelte ki. – Fontos nekünk, hogy az Isten közelében lehessünk szüntelen. Másrészt, hogy családi légkört tudunk megteremteni ezeknek a kisgyermekeknek.

A bölcsődén kívül a lelkészlakást is kialakítottak az épületben, s a városba érkező zarándokokat is ott szállásolhatják majd el. A rendezvény előtti istentiszteleten részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is.