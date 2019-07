Korzózni hívtak a versutcába, ahol strófákból volt a kockakő

Balatonszárszón második alkalommal rendezték meg a Szövegelő Irodalmi hetet, amelynek keretében több irodalmi műfajt is tálaltak szellemi táplálékul az érdeklődőknek. A kínálatból minden korosztály csemegézhetett.

„Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja…” József Attila Eszmélet című versét a költő nevét viselő emlékház udvarán, egy padon ülve szavalta a kunszentmiklósi Tóth Péter Lóránt.

– Az lenne jó, ha hasonló körülmények között lehetne gyakrabban verset mondani, mintha beszélgetnénk – mondta a Latinovits-, Radnóti- és Pro Hungarica Díjas vers­mondó, aki elkötelezett híve a verseknek, igyekszik külföldön is népszerűsíteni azokat. A fiatalember pénteken egy rendkívüli irodalomórát tartott Balatonszárszón.

– József Attilán kívül kedvelem Radnóti Miklós költészetét is – mondta Tóth Péter Lóránt.

Hozzátette: az idei Radnóti-évfordulók kapcsán ősszel „végigjárja” az erőltetett menet útvonalát: hatszázhetven kilométert gyalog és százötvenet vonaton, ahogy a költő tette.

– Útközben tizenöt településen megállok és verses irodalmi est keretében igyekszem népszerűsíteni a költészetet – tette hozzá a versmondó, akinek rendhagyó irodalomórája csupán egy programja a Szárszói Szövegelő-rendezvénysorozatnak.

Zenés és verses színházi produkciókkal, koncertekkel, rendhagyó irodalomórával, valamint a gyerekeknek irodalmi kézműves foglalkozásokkal színesítették a nyarat Szárszón, ahol hamarosan még nagyobb dózist kapnak versekből a nyaralók.

– Hamarosan valóra válik az álmunk és egy József Attila-szobrot avathatunk a település központjában, valamint egy „versutcát” is létrehozunk, ahol három helyszínen verseket lehet majd hallgatni – mondta Dorogi Sándor polgármester. Hozzátette: sok munkájuk van abban, hogy az emlékház újra programokkal és élettel telt meg, lassan el is felejtik azt az időszakot, amikor kulccsal kellett kinyitni egy-egy érdeklődő kérésére. Most kitárták az ajtót.