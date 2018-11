Közös kiállítást tartottak két település művészei

Kaposfüredben és a Kaposszerdahelyben az a közös, hogy mindkét településen a lélekszámhoz viszonyítva magas az ott élő művészek aránya.

Most közös kiállításon mutatkoztak be egymásnak az alkotók a szerdahelyi mikrotérségi központban. Többen jó barátságban vannak a kiállítók közül, mások most ismerkedtek össze, hangsúlyozta Prépost László, Kaposszerdahely polgármestere. A megnyitón Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte az alkotókat.

A Kaposfüredi Alkotók Csoportjában 14-en vannak. Vezetőjük, Deák Gabriella nyugdíjas pedagógus hozta össze a társaságot. Költészettel és tojásfestéssel éppúgy foglalkoznak, mint horgolással és agyagozással. A szerdahelyi Gőbölös Attila keramikus elmondta: a fürediek kezdeményezték a kiállítást, akik több településsel is felvették a kapcsolatot. Felvetődött, hogy Kaposszerdahely és Kaposfüred művészei közös alkotótelepet hozzanak létre. A tárlaton a szerdahelyi Rónai Attila ötvösmester bemutatta a Szent Korona általa készített mását.

