Az időjárás még nem, de a látogatók elé tárt szemet gyönyörködtető darabok már a tavaszt idézik a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely földszinti termében.

Kézügyesség, türelem és hallatlan ötletgazdagság jellemzi azokat az idősebb és fiatalabb barcsi és városkörnyéki alkotókat, akiknek munkáit május végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Népi hímzések, képek, különböző technikával készített ünnepi ajándéktárgyak kerültek bemutatásra, többek közt keresztszemes párnák, harisnyavirágok, gobelinek, és számtalan egyéb kézimunkák, például horgolt nyuszi, tojás húsvétra. A Drávakörnyéki Kistérségi Nyugdíjas Szervezetek Szövetségén belül működő kézműves klub foglalkozásain résztevő asszonyok nemcsak tartalmasan töltik el szabadidejüket, hanem megnyugtatja őket az alkotó tevékenység, s kreativitásukkal másoknak is örömet szereznek.

Ezt bizonyítja ez a mostani, „Tavaszváró” tárlat is, meg azt is, hogy mennyire fontos a szövetségen belül a hagyományőrzés és a közösségépítés – mondta Kelemen Jánosné elnök. Sándor Máté, a házigazda intézmény munkatársa megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kiállítók kezük munkájával otthonossá varázsolták a termet és, hogy az alkotók szíve és lelke benne van minden darabban. Sánta Imréné, a városi nyugdíjas klub vezetője énekelt az ünnepségen, de még a közönség is dalra fakadt.