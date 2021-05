Különleges leletek kerültek elő a berzencei vár feltárásakor

Szakállás puska, díszes kard, textilplomba és aranypénzek is elkerült a berzencei vár feltárása során. Sőt, egy Árpád-kori templom különleges oszlopfőjét is rejtette a föld, amelyet zsákmányként hoztak magukkal ide a törökök. A Rippl-Rónai Múzeum régészei jövő héten fejezik be a munkálatokat.

Ahogyan lapunk is beszámolt az első napokról, egy hónappal ezelőtt kezdődtek meg a feltárási munkák Berzencén. A Rippl-Rónai Múzeum régészei a helyi önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásának támogatásával először végeznek a településen kutatómunkát.

– A berzencei vár a 15. században egy nemesi család tulajdonában volt, kétszer visszafoglalták a magyarok, de végül török kézre került – mondta el Molnár István, az ásatás vezetője a helyszínen. Az egyik bástyánál az ostrom nyomai is megmaradtak, innen került elő három szakállas puska is. – Valószínűleg a toronyban tárolták a fegyvereket, ezeket a várfalhoz támasztották vagy állványra tették, kezdetleges ágyúnak mondanám, amelyhez használt golyókat is megtaláltuk – mutatta a földes fegyvermaradványt a régész.

A feltárás során egy díszes, nyugati jellegű kard is előkerült, valamint egy pattantyús tüzér eszköze, amellyel az ágyúgolyókat mérték. A föld kerámia töredékeket, arany- és ezüst pénzeket is rejtett.

– A várfal tövébe eltemettek négy embert, egyikőjük zsebében találtunk egy ­erszény­t, amelyet valószínűleg elrejthetett, akár bevarrt a ruhájába, ebben Mátyás-, Albert- és II. Ulászló-kori aranyforintot találtunk – mondta Molnár István. A téglából épített várat egy palánk vette körül, amely mögé földsáncot alakítottak ki. A földből egy Árpád-kori templom oszlopfője is előkerült, amelyet valószínűleg a környékbeli szent helyről zsákmányoltak a törökök. Egy textilplombát is találtak, ezt a jelölést például az angol posztó esetében használták minőségi tanúsítványként, mint manapság a különböző márkajelzéseket. Ezt is megtekinthették a sok kincs között a helyi iskolások, akik a napokban látogattak el a feltáráshoz. Az ásatást a jövő héten fejezik be Berzencén, de a somogyi régészek szeretnének még visszatérni ide.