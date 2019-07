Kulturális kavalkád a Babel Soundon

Tizennyolc országból negyvenhat fellépő érkezett a balatonboglári Platán strandon rendezett világzenei fesztiválra.a Babel Soundra

-Mindig fontos volt, hogy a víz közelében legyen a fesztivál-mondta Visz Viktor, a rendezvény főszervezője. -Az évek során rájöttünk, hogy a gyerekekre is gondolnunk kell, és kiderült, gyermekprogramból soha nem elég…-tette hozzá. Hétfőn délelőtt valóban a gyerekek voltak többségben, akiknek meseelőadással, kézműveskedéssel, és egyéb kísérőprogramokkal kedveskedtek a szervezők.

-Olyan hangszereket hoztunk, amelyeket szimfonikus zenekarban csak ritkán hallhatunk-mutatott körbe Jéger Dávid a hangszersimogatóban. – Magam, másfél hónapig vettem részt egy nepáli „hangtál expedíción”, ahol azt kutattuk, hogyan és milyen alapanyagból készülhettek ezek a hangszerek.

Miközben az érdeklődők kipróbálhatják az ázsiai, indiai, kínai, maláj, és indonéz zeneszerszámok különleges hangzását, szívesen mesélünk tapasztalatainkról-mondta a hangterapeuta, aki gyakran tart hangfürdőt is az érdeklődőknek, ám nem ő az egyetlen, aki különleges hangszerrel érkezett. Tóth Szabolcs, szitártanár az indiai sátorban mutatkozott be, rögtön az első napon.

-Gyakran teszek eleget indiai felkéréseknek, ami talán az európai gondolkodásmódomnak köszönhető-mondta a szitártanár, aki egy ötezer éves zarándoklat multimédiás felületen megjelent bemutató előadásához is zenét szerzett, és együtt dolgozhatott az Oscar -díjra jelölt Pan Nalin rendezővel.

-A mi hangszereinket egy kivételével ütővel szólaltatjuk meg, amelyek az Indonéz nagykövetség hangszerei-ezt már az Indonéz sátorban mesélte Jakab Géza, a Topong Bang együttes vezetője, akitől megtudtuk, hogy jávaiak szerint tilos átlépni ezeket a fekvőgongokat és metalofonokat, mert a hangszerek szentnek számítanak.

A százötven éves együttélés kapcsán a magyarok már ízelítőt kaphattak a török kultúrából, ám a Yunus Emre Budapesti Kultúrális Intézete célul tűzte ki, hogy most a gasztronómián, művészeteken keresztül a Balaton parton közelről is bemutatja, amit történelmi tanulmányaink során nem ismerhettünk meg.

-A százötven év nagy része békés együttélés volt, és sok jó hozadéka is volt ennek a korszaknak a törökök részéről-mondta Török Johanna, kulturális és művészeti kordinátor a török sátorban. Hasonló céllal érkeztek az olaszok is.

-Szeretnénk elhessegetni az olasz kultúráról kialakult és berögzült téveszméket, ezért sokszínű gasztronómiai, és kulturális meglepetéssel készültünk-mondta Sütő Réka Noémi a budapesti Vivi Egyesület elnöke. Az érdeklődők azonban nemcsak a nemzetiségi sátrakban, a koncerteken is szerezhetnek különböző ismereteket egész héten az ingyenesen látogatható Babel Soundon, ahol idén a korábban megszokott spanyol fölényt a bolgár jelenlét váltotta.