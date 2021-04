Lecsúszott a föld a berzencei vár falairól

Elkezdték a berzencei vár feltárását a somogyi régészek. A településen néhány napja láttak munkához a Rippl-Rónai Múzeum munkatársai, Már rábukkantak több falmaradványra és egy gyűrű és egy üvegpohár talpa is előkerült.

Ásóval, apró kéziszerszámokkal és fémkeresővel felszerelkezve indultak csütörtökön ostromra a múzeum munkatársai a berzencei várdombon.

Még csak néhány napja kezdődött el a középkori vár feltárása, de már több köbméternyi földet mozgattak meg. Molnár István, régész, az ásatás vezetője elmondta: a végvár több nemesi család birtokában volt korábban, 1566-ban azonban elfoglalták a törökök. A kaposvári régész szerint az ásatás helyszínén lehetett az egykori belsővár, amelyhez különféle palánkfalak is csatlakoztak.

– A feltárást a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatja – mondta Molnár István. – Kétmillió forintot nyertünk erre, az önrészt, egymillió forintot pedig a berzencei önkormányzat fizeti. Évtizedekkel ezelőtt kicsit „megfaragták” a dombot, mert telkeket alakítottak ki és azóta folyamatosan szakadt le belőle egy-egy kisebb darab. Mostanában is volt egy kisebb földcsuszamlás, így a vár újabb részletei rajzolódtak ki a domboldalban. Jól látszódik, hogy megvannak a régi falak és ezért döntöttünk úgy, hogy feltárjuk a területet – mondta.

Azt ígérik: miután kibontják a falakat, nagyon látványos lesz a várdomb. – Ahol most ásunk, ott fél méter magas falakat találtunk meg, de vannak olyan részei is a várnak, ahol látszik, hogy mintegy másfél méter magasságban megmaradtak a téglák. Korábban készült itt egy georadaros-mérés és abból tudjuk, hogy nagyjából hol helyezkedik el a várfal. Az is látszik, hogy a vár legalább három oldalán épületeket is kialakítottak. A kastély nyugati szárnyánál a külső fal és a bástya leszakadhatott, de a többi része jó állapotban maradt meg. Ahol a löszfal leomlott, ott kirajzolódott a vár metszete és jól látszik, hogy milyen mélyen vannak a falak, de az alapozás is jól kivehető – tette hozzá Molnár István.

A múzeum munkatársai várhatóan másfél hónapon keresztül ásnak majd a berzencei várdombon, azonban elképzelhető, hogy időközben a 67-es út mellett is lesz munkájuk. A régészeti feladatokhoz több embert is felvettek, de szükségük lenne még a szorgos kezekre, ezért várhatóan újabb dolgozókkal bővül majd a kutatócsoport.

Molnár István hangsúlyozta: az a céljuk, hogy minél nagyobb területet feltárjanak és megtisztítsanak, idővel pedig helyre akarják állítani a több száz éves falakat és egy romkeretet is szeretnének kialakítani.

Fotók: Lang Róbert