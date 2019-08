Lóháton vonultak be a huszárok Igalba

Az idei esztendőben is felvonultak a huszárok Igalban, majd felelevenítették a lovas hagyományokat. Sokakat vonzottak a bemutatók, akadt, aki a gyógyfürdőből sietett ki a közeli parkba, hogy ne maradjon le a látványosságról.

A tikkasztó hőség ellenére is sokan összegyűltek szombaton az igali fürdő melletti Fesztivál parkban. Többen előkészítették mobiltelefonjukat is, hogy lencsevégre kaphassák az ötödik nemzetközi lovastalálkozó ünnepélyes felvonulását. A csíkszentkirályi fúvós zenekar játékára érkeztek meg a parkba a siklósi és a bjelovári huszárbandériumok, illetve a vonulást kísérő fogatok.

A parkban már a Győri Ördöglovasok látványos bemutatójával folytatódott a találkozó, majd a huszárbandériumok elevenítették fel a hagyományokat, némi kardcsörgés közepette.

A dunaújvárosi Matlag Attila sem hagyta ki a látványosságot. A városban nyaraló férfi kérdésünkre elmondta: elnyerte tetszését a program, hiszen számára is fontosak a tradíciók.

– Azt az életformát igyekszünk itt megjeleníteni néhány pillanat erejéig, amit valamikor régen is űztek a huszárok – mondta el lapunk kérdésére Csizik Mihály, a siklósi huszárbandérium kapitánya. – Így például azt, amikor gyakorlásképpen harci helyzetekre készültek fel – jegyezte meg a kapitány, aki négy társával együtt érkezett Igalba. Hozzátette: a legfontosabb céljuk, hogy ne csak őrizzék a hagyományokat, hanem hogy tovább is örökíthessék azokat. Mint mondta, ezért van nagy szerepük az ilyen jellegű katonai hagyományőrző megmozdulásoknak.

Az önkormányzat által szervezett lovastalálkozó végén egy különleges elismeréssel köszöntötték Obbás Gyula polgármestert, aki maga is lóháton vett részt a felvonuláson. Egy rövid ünnepélyes eskütétel után a bjelovári huszárok tiszteletbeli tagjává avatták. Mint azt az igali településvezetőtől megtudtuk, a jövőben is szeretnék megrendezni a népszerű programot. A polgármester maga is kiemelte: a hagyományőrzés fontos része az életüknek.

Többek mellett Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is ellátogatott a lovastalálkozóra.