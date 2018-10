Marosvásárhelyre vitte a somogyi művészetet a Kapos Art

A csaknem harminc éves Kapos Art Egyesületnek több évtizede vannak határon túli kapcsolatai, Erdélyben pedig egyesületi tagjuk is.

Ismét külföldön mutatta be munkásságát a Kapos Art Egyesület. A művészek Marosvásárhelyre, az Art Nouveau galériába vitték el különféle alkotásaikat. Halmos Klára, az egyesület titkára elmondta: a csaknem harminc éves Kapos Art Egyesületnek több évtizede vannak határon túli kapcsolatai, Erdélyben pedig egyesületi tagjuk is.

– A Rippl-Rónai fesztiválon ismerkedtünk meg a marosvásárhelyiekkel – fogalmazott Halmos Klára, a Kapos Art titkára. – Egyik tagunk Károly-Zöld Gyöngyi jó kapcsolatot ápol az erdélyi művészekkel ezért meghívtuk őket Kaposvárra. A fesztivál után a kiállított anyagaikat mi vittük vissza személyesen. Marosvásárhelyen pedig találkoztam a kultúrpalotában lévő galéria vezetőjével, akinek megmutattam egy katalógust az egyesület munkájáról. Ez nagyon tetszett neki, ezért meghívott minket.

– Több mint hatvan alkotást állítottunk ki – folytatta a Kapos Art titkára. – Festményeket, grafikákat, kisplasztikákat és iparművészeti munkákat vittünk a tárlatra. A kiállítást Csegzi Sándor kulturális tanácsadó nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy szeretne szoros kapcsolatot kialakítani a két város művészei között.

A marosvásárhelyi kiállítás október 30-ig látható. A zárónapon egy újabb katalógust mutatnak be az érdeklődőknek, amely már a marosvásárhelyi kiállítást is tartalmazza. A negyven tagot számláló és egy ifjúsági csoportot is működtető Kapos Art Egyesület novemberben Horvátországba, jövőre pedig Lengyelországba utazik.