Mary Poppins semmit nem változott

Mary Poppins a keleti széllel újra megérkezett a moziba, hogy megnevelje a gyerekeket, elvarázsolja a felnőtteket és visszarepítse a nézőket ötven évvel korábbra.

Gyerekkoromban a nagymamám szívesen olvasta fel Mary Poppins különös történeteit a kissé már viharvert mesekönyvekből, amit nagyon szerettem. Pár éve pedig már én olvastam fel a kislányomnak Mary Poppins kalandjait, aki szintén imádta hallgatni a furcsa sztorikat a nevetőgázról, az állatkerti cirkuszról és a varázslatos szőnyegtáskáról. Mary Poppins történetei egyébként lenyűgözően fantáziadúsak és ötletesek, ha valaki jó gyerekkönyvet keres bátran merem ajánlani.

Mary Poppinsról természetesen film is készült még 1964-ben, Julie Andrews főszereplésével, amely aztán 5 Oscar díjat is kapott. A film nem egészen olyan mint a könyv, talán ma már kissé negédesnek tűnik, de ettől még szerethető és szórakoztató produkció, főleg ha figyelembe vesszük, hogy több mint ötven évvel ezelőtt készült.

Mindezt azért írtam le, mert a folytatás egy az egyben az eredetit koppintja. Ugyanaz a hangulat, ugyanaz a képi világ, a történet felépítése is a régi filmet idézi, még a dalok is hasonlóak bár az eredetit azért nem lehet felülmúlni. Már a főcím is nosztalgikus, és a táncos jelenetek úgy hatnak mintha visszaléptünk volna harminc évet az időben. Emellett az egész filmnek kissé színpadias hatása van és meglehetősen hosszú is, több mint két óra.

A Mary Poppins visszatérből hiányzik az újítás, a merészség, a modern látásmód, pedig ebben a történetben annyi lehetőség van, hogy egy elképesztően látványos, különleges film is készülhetett volna. Egy kicsit is csalódott is voltam, amikor tizenöt perc elteltével rájöttem, hogy bár a kerettörténeten csavartak egyet, a film bizony semmi újat nem mutat az első részhez képest. Kicsit úgy tűnik mintha tisztelegni akartak volna az eredeti alkotás előtt azzal, hogy lemásolják a jeleneteket és a stílust, de ami ötven évvel ezelőtt menő volt, az ma már ódivatúnak látszik.

Emily Blunt alakítja a modern változatban a címszerepet, aki nagyon tehetséges színésznő és a karaktere sokkal jobban hasonlít a könyvbeli Mary Poppinshoz, mint Julie Andrewsé. Nem is találhattak volna jobb embert a szerepre, de mintha nem igazán találná a helyét a nevelőnő bőrében. Próbál olyan lenni, mint Andrews, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ebben is az eredeti filmet igyekeztek utánozni.

A gyerekszereplők aranyosak, de felejthetők, a férfi főszerepet alakító Ben Whishaw kifejezetten idegesítő, a lámpagyújtogató figurája pedig meglehetősen tenyérbemászó. Colin Firth és Meryl Streep is feltűnik a filmben, akik viszont remekül alakítanak.

A Mary Poppins visszatér egy klasszikus musical, viszont olyan mintha évtizedekkel korábban készítették volna. A történet aranyos és varázslatos, de a film semmilyen értelemben nem lép túl az első részen.

Film címe: Mary Poppins visszatér

Játssza: Kultik Kaposvár

Rendező: Rob Marshall

Szereplők: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Meryl Streep

Hossza: 130 perc

