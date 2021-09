Elbűvölte a Csiky ezért lett Kaposvár a helyszín

A Csiky Gergely Színházban forgatta új videóklipjét Kertész Iván énekes, a Star Academy tehetségkutató műsorból egykor megismert fiatal.

– A Csiky Gergely Színház nagyszínpada és a nézőtér nagyon megtetszett mindannyiunknak, a vezetőség pedig nagyon készséges volt, és a forgatás is gördülékenyen zajlott Morvai Lehel üzemeltetési igazgató koordinálásával – mondta el a niklai származású Hársházi Szabolcs dalszerző-producer, akivel Kertész Iván 2018 óta dolgozik együtt.

A fiatal énekes közösségi oldalán számolt be a klipforgatás élményéről. – Egy kicsit a jövőbe tekintésről szól a Bármi is jön c dalon. Nagyon impozáns klipet forgattunk a kaposvári Csiky Gergely Színházban, nagyon jó nap volt, szívesen gondolok rá vissza – mondta Kertész István. A videóban tulajdonképpen egyedül szerepel a fiatal tehetség, s a sztori szerint a nézőtér soraiban sétálva, valamint a színpadon állva énekli új dalát.

Kertész István, a Star Academy című televíziós tehetségkutató műsor 2016-os évadában vált ismertté. A fiatalember egészen a döntőig jutott, ott azonban alulmaradt a győztes Szőts Alexandrával szemben és végül negyedikként zárta a műsort.

A fiatal énekes jelenleg második albumát készíti, alkotásaik folyamatosan jelen vannak a hazai televíziós zenecsatornákon és több rádió is játssza dalait, amelyeket a Hársházi–Kotsy szerzőpáros jegyez.

Az új klipet is a somogyi filmes alkotók, Tormási Patrik és Tormási Rajmund készítették. A dal hangszerelésénél basszusgitáron közreműködött egy kaposvári zenész is Farkas Gábor személyében.