Kilencvenéves, de még mindig aktívan vezet tárlatot a nagybajomi Deák-Varga József, az ottani helytörténeti múzeum megálmodója és megvalósítója.

Életműve az egykori Sárközy-kúriában található kiállítás, ám Jóska bácsi munkájának ez csupán töredéke. Annyi mindent csinált már életében, hogy az több embernek is sok volna. Legnagyobb szomorúsága, hogy az idén huszonöt éves helytörténeti gyűjteményt előbb-utóbb át kell adnia valakinek, ám még ő sem tudja, ki lehetne méltó utóda annak gondozásában.

A kúria, amelyben a helytörténeti gyűjtemény helyet kapott, a XVIII. században a Sárközy családé volt. Deák-Varga József anyósa maga is Sárközy lány volt. – Katona voltam, amikor a feleségemet megismertem – mesélte Deák-Varga József. – Akkoriban nem itt laktunk, mert a háború után ezt az épületet államosították, egyszerre több család lakott benne. Sajnos akkor veszítette el klasszicista jellegét, mert befalaztak részeket, illetve több helyen is új ajtókat vágtak az épületben.

Hozzátette: a Sárközy családtól nagyon kevés tárgy maradt fenn, a legtöbb dolgot ő maga mentette meg régi padlásokról. Magyarországot a történelme során már annyiszor kirabolták, hogy ami egy bolhánál többet ér, azt érdemes megmenteni… Az így szerzett tárgyak többségét saját kezűleg fel is újította.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ez az ágy ebben a szobában állt egykor is – mutatta a régi, faragott fekhelyet. – Ám ezt a kelengyeládát egy udvarról mentettem meg. Kiscsirkéket neveltek benne. A mintája alig látszott már, de sikerült felújítani. Később kiderült, hogy Jákó környékéről származik a motívuma. Benne volt még a tulajdonosának neve is: Takács Katáé volt, aki 1861-ben ment férjhez.

A régi holmik rajongója bőséges óngyűjteményt halmozott fel, és tematikusan igyekezett berendezni a múzeumot. Van itt szoba a Sárköziek idejéből, egy másik a középkori Nagybajom felidézésével foglalkozik, de van konyhaeszközöket bemutató helyiség, és népművészetet bemutató szoba is. A címerszoba különlegessége, hogy Deák-Varga József maga is foglalkozott heraldikával.

– Egykor nagyon sok címert festettem – mesélte. – Az egyik hobbim volt. A rendszerváltáskor felkértek, hogy az akkori Megyeháza címertermébe én készítsem el a megye valamennyi címerét. A kétharmadát én is terveztem meg, mert nem mindegyik felelt meg a heraldika szabályainak. Volt olyan helység, amelynek a pecsétjéből kellett megalkotni a címerét – hangsúlyozta Deák-Varga József, aki fiatalon dolgozott bányában, majd földmérőként is. Ez utóbbi korszakából származik a gyűjtemény legtöbb darabja.

Sokszor kéretőzött fel padlásokra, hogy a már nem használt régi tárgyakat elkérhesse az utókor számára. Ám Jóska bácsi nemcsak gyűjtött, alkotott is a múzeumnak. Feleségével közös hobbijának köszönhetően.

– Egyszer egy jó barátomnál találtunk egy keleti imaszőnyeget, amit már a kutyaólba szerettek volna kitenni – emlékezett vissza Deák-Varga József. –Ezer forintért megvettem tőle. Később kiderült róla, hogy 300 éves dagesztáni darabról van szó. Sehol nem vállalták a restaurálását, még Budapesten sem. Kénytelenek voltunk a feleségemmel ketten megcsinálni. Szereztünk szövőszéket és kipótoltuk a hiányokat.

Később annyira belejött a szövésbe, hogy az imaszőnyeg mását is elkészítette. Deák-Varga József, a jó kapcsolat megőrzése érdekében kell egy közös hobbi a házasságban. Így kezdtek el feleségével szőnyegeket szőni.

– Ezt az unokámnak készítettem – mutatta a falon függő egyik kézműves darabot. Közben azt is kiderítették, hogy az arabok készakarva nem javítják ki az esetleges hibákat a szőnyegkészítésnél, ugyanis arra felé az a mondás járja, hogy csak „Allah alkothat tökéleteset”.

Deák-Vargáéknál ez szállóigévé vált, így ha odaégett az ebéd, akkor is erre a mondásra hivatkoztak. Ezeket a régi történeteket egy másfél órás tárlatvezetés kapcsán bárkinek elmeséli, ám évente csupán pár százan keresik fel az egykori Sárközy kúriát, amely jobb években ötszáz főt is fogadott. Pedig vannak itt egyedi, különleges darabok is, mint a titkosírással írt szabadkőművességgel foglalkozó könyv a XVIII. századból, vagy a Sárközy István, verseit tartalmazó könyvecske csakúgy, mint Pálóczi Horváth Ádám kézirata.

Deák-Varga József kilencven évesen is bizakodva néz a jövőbe, hogy lesz talán valaki, aki szívesen átveszi majd tőle a tárlatvezetést és a gyűjteményt, mert azt a háború ideje alatt már megtanulta: – Isten van, azt hiszem, de gondviselés van, azt tudom…

Az egész életét a gondviselésnek köszönheti

Deák-Varga József a háborút is megjárta. Azt mesélte, szerencsére nem kellett a fronton szolgálnia, így nem is maga a harctér, hanem a hazavezető út volt veszélyesebb. Hazautazása alatt három napig nem evett, és előfordult, hogy istállóba kéretőzött be aludni. Elmesélte, hogy nem mindenki mert hazamenni, voltak, akik várni akartak, és később ez lett a vesztük. Ő maga ismert is egy kispapot, aki így lelte halálát. Deák-Varga József egy nyomozónak köszönheti, hogy épségben hazatért, ezt is a gondviselésnek tudta be. Azt mondja, egész életét a gondviselésnek köszönheti.