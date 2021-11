Ősbemutatók lesznek a Bábszíntérben

Ezt ne hagyja ki! A gazdáknak magas árat, Márki-Zaynak sok pénzt adhat Bige László

Babaszínházi előadás, családi matiné, felnőtteknek szóló előadás és két ősbemutató is színesíti a Bábszíntér palettáját novemberben. Elkezdődtek a bérletes előadások is, és bábcsoportvezetői képzést is szerveznek.

A pandémia alatt több olyan előadás is született az épület falai között, amelyet a kaposvári közönség láthatott először a napokban. – A Kisrigók című történetet Nagy Viktória rendezésében, a Keret Alkotócsoport előadásában láthatta a közönség – mondta el Csikvár Tímea a Bábszíntér nevében, majd hozzátette: az ötéves kortól ajánlott előadás – Paulin Viktória meséje nyomán – azokról a gyerekekről szól, akik nevelőotthonokban élnek, illetve örökbefogadó szülőkhöz kerülnek.

Góbi Rita táncművész Hacukaland címmel állított színpadra egy új koreográfiát, melyet a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola másodikosai tekinthettek meg az elsők közt. Egy reggeli öltözködés történetét dolgozza fel a produkció táncszínházi formában, ahol a színek, a fények, a hangok, valamint a koreográfia összhangja teremt humoros, elgondolkodtató és művészi pillanatokat. – Elsősorban babaszínházi keretek közt játszottuk az előadást, és örömünkre szolgál, hogy egyre több új család jelenik meg a nézőtéren egy-egy előadáson – mondta Csikvár Tímea. – Október közepétől elindultak a bérletes előadások is, a Zirano Színház Pinokkiója nyitotta az évadot, és Écsi Gyöngyi Angyalbárányok című meséje várja hamarosan az ovisokat és a kisiskolásokat. A hét végén a pécsi Márkus Színház felnőtteknek szóló előadással érkezett a Bábszíntérbe, a Vesztegzár a Grand Hotelben című Rejtő Jenő-regényből készült előadás tartalmas szórakozást kínált – tette hozzá Csikvár Tímea.

Megtudtuk, a héten a Lázár Ervin Program keretei között a Bábszíntér lehetőséget teremt a kaposvári és környékbeli általános iskolák első osztályos gyermekeinek színházi élmény átélésére is. Pályi János Vitéz László történetét a megye több településén is bemutatja, a többi közt Nagyatádon, Barcson, Csurgón, illetve Kadarkúton, valamint Kaposváron is.

Fotó: MW