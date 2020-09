Visszaálltak a startvonalhoz

Balatonföldvár Közel százötven előadáson tapsolhattak a nézők a Kultkikötőben az elmúlt két hónapban. Annak ellenére, hogy márciusban újra kellett tervezni a nyári évadot, volt olyan hét, amikor nyolc bemutatóval várta a színházkedvelőket az idén 15. születésnapját ünneplő nyári színház – mondta Nagy Viktor, a színház alapító igazgatója.

– Járvány, építkezés: tizenöt év után az idén vissza a startvonalhoz?

– Márciusban valóban újra a startvonalon éreztem magam, mint tizenöt évvel ezelőtt, a színház indításakor. Borzasztóan gyötrelmesen indult az egész, csupán a lelkesedésünk és az elszántságunk volt hatalmas. Azt mondhatom, hogy akkor is és most is, elsősorban a színészi szakma összefogásának, az együtt gondolkodásnak köszönhetően tudtunk előre haladni. A pandémia okozta nehézségek mellett a színháznak még két másik problémát is meg kellett oldani nyár elején, hisz felújítás alá került a földvári és a boglári játszóhely is. Balatonföldvár városvezetésével kiváló kapcsolatot ápolunk, mindvégig mellettünk álltak az ügyünkben, támogatják az elképzeléseinket, ennek köszönhetően a művelődési ház szolgált ez idő alatt játszóhelyül, Bogláron pedig a Kék kápolna előtt lévő szabadtéri színpadon játszottunk, ami már korábban is a kaposvári színház nyári játszó helyszíneként működött.

– Somogyban négy helyszínen van jelen a színház, idéntől a Csukás Színházat is a Kultkikötő működteti. Igény volt-e ennyi helyszínre?

– Ma már nem elég a sör és a lángos a balatoni kikapcsolódáshoz, érezzük, hogy az embereknek a szabadság alatt is szüksége van a kultúrára. Becsléseink szerint közelítőleg harmincezren látták az előadásainkat. A Kultkikötő csapatával mi arra törekszünk a mai napig, hogy igényes szórakozási lehetőséget biztosítsunk a hozzánk érkezőknek megfelelő körülményekkel, hisz van, aki egyetlen előadás kedvéért utazik például a fővárosból.

– Zenés, prózai nagyszínpadi és kamaraszínházi előadás, könnyűzenei koncert, gyerekelőadás, táncest színesítette az évadot. Mi az, amit kiemelne közülük?

– Bebizonyosodott, hogy a mi szakmánkon belül a túlélés záloga az összefogás, ennek köszönhető, hogy sikerült viszonylag gyorsan összeállítani a 15. jubileumi évadot. Amire nagyon büszke vagyok, hogy elfogadta meghívásunkat a Nemzeti Színház, ennek köszönhetően Balatonföldváron láthatta a közönség Tóth Auguszta előadásában a Hoztam valamit a hegyekből című darabot, emellet egy ősbemutatóval is büszkélkedhetünk, a Bartók Kamaraszínház a Sándor Mátyás című Verne-regényt alkalmazta színpadra. Megemlékeztünk Trianonra is az évforduló alkalmából, a Vérző Magyarország előadásunkat a földvári és a boglári helyszínen is játszottuk.

A Kultkikötőben most is érdemes horgonyt vetni

– Nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk, ezért jól bevált szokásunk szerint szeptemberben összeülünk a marketingvezetővel, a produkciós vezetővel és a gazdasági vezetővel – mondta az alapító igazgató. –Ezekből a véleményekből próbálom összerakni azt az egy irányt, amit aztán követnünk kell a következő évadnál. Emellett természetesen sokat adunk a nézői visszajelzésekre is, vagyis tulajdonképpen egy reprezentatív felmérést készítünk saját magunknak. Az idei évad sem ért még véget, szeptemberben két klubkoncert lesz Badacsonyban, ezek egy kicsit már más jellegű előadások, mint a nyári programok, és továbbra is törekszünk arra, hogy a Balatonnál ne csak a nyári hónapokban pezsegjen a kultúra.